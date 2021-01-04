4 січня в зоні ООС зафіксували два обстріли 

З опівночі до 17-ї години 4 січня на більшості території операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційних військ.

Джерело: командування ООС у Facebook

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільні постріли в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Другий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Луганське. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Представникам ОБСЄ повідомлено про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК.

Крім того, в понеділок сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.