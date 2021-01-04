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4 января в зоне ООС зафиксировали два обстрела

Понедельник, 4 января 2021, 21:59

С полуночи до 17 часов 4 января на большинстве территории операции Объединенных сил Украины наблюдалась тишина, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня российско-оккупационных войск.

Источник: командование ООС в Facebook

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельно выстрелы в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Второй обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Луганское. Здесь враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Представители ОБСЕ уведомлены о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, в понедельник саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.



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