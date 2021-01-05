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Латвійця судять за участь у військових діях на боці "ДНР"

Вівторок, 5 січня 2021, 12:25

У вівторок в суді Відземського передмістя Риги починається процес у справі латвійця Івара Келлі, який звинувачується в участі в бойових діях на стороні "ДНР" в східних регіонах України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Згідно з обвинувальним висновком, латвієць воював на Донбасі в період з лютого 2015 по травень 2016 року.

В ході слідства Служба держбезпеки Латвії отримала достатньо доказів, що Келлі брав участь у збройному конфлікті на боці сепаратистів і входив до складу розвідувально-диверсійної групи.

Серед доказів є також відео, де зображено Івар Келлі або дуже схожу на нього людину на параді 9 травня 2015 року в Донецьку.

Судовий процес може істотно затягнутися, оскільки багато свідків, що проходять по цій справі, знаходяться за кордоном.

Відносно Івара Келлі не вжито жодних засобів безпеки, однак, якщо суд визнає його винним, йому може загрожувати позбавлення волі до 10 років.

Теми: ЛатвіяДонбасОРДЛОвійнасуд
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