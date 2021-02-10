Секретний запис із Ірану вказує, що літак МАУ могли збити не випадково

Канадський уряд та органи безпеки вивчають аудіозапис, на якому людина, котру джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом.

Джерело: CBC News

Деталі: На записі чути, як людина, розпізнана джерелами як міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, говорить мовою фарсі, що існує "тисяча можливостей" пояснити збиття літака, включаючи навмисний напад за участю двох або трьох "впроваджених осіб" – такий сценарій, за його словами, був "зовсім не малоймовірним".

Він також висловив думку, що правда ніколи не буде розкрита на найвищому рівні – урядом і збройними силами Ірану.

За словами Заріфа, "є причини, з яких вони ніколи не будуть розкриті": нібито керівництво Ірану може зберігати це в таємниці в інтересах нації, щоб не розкривати особливості системи оборони країни.

8 січня 2020 року Корпус вартових ісламської революції Ірану збиву небі над Тегераном рейс 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" двома ракетами класу "земля-повітря", в результаті чого загинули всі 176 осіб на борту, включаючи 138 осіб, пов'язаних із Канадою.

"CBC News" прослухала запис приватної розмови, яка відбулася в найближчі місяці після знищення рейсу PS752. Редакція попросила трьох людей перекласти запис із фарсі на англійську, щоб вловити нюанси мови.

Деталі розмови й особи інших учасників не розголошуються через побоювання за безпеку людей. CBC не розкриває джерело записи, щоб захистити його.

Спеціальний радник прем'єр-міністра Канади у справі про рейс PS752 Ральф Гудейл сказав, що канадському уряду відомо про запис. За його словами, канадська група судової експертизи та оцінки отримала копію в листопаді.

Гудейл сказав, що аудіофайл містить конфіденційну інформацію, і публічне коментування його деталей може поставити під загрозу життя людей.

За словами Гудейла, канадські спецслужби оцінюють достовірність запису.

Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов у листопаді заявляв, що "є всі підстави сумніватися", що іранські військові збили Boeing МАУ помилково, але "для повноти картини нам необхідне документальне підтвердження".

Він також говорив, що Іран цілеспрямовано замовчує дані про підозрюваних, про їхні повноваження і обов'язки, про ступінь причетності й рівень відповідальності кожного.

Оскільки розслідування ведеться за статтями 291 і 616 Кримінального кодексу Ірану про ненавмисне вбивство або вбивство з необережності, то максимальна санкція – до 3 років в'язниці і виплата грошової компенсації родинам загиблих.

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