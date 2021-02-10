Дело Трампа: расшифровка разговора Джулиани с Ермаком попала в СМИ

Американское издание "Time" получило из Киева стенограмму разговора между представителями Офиса президента Украины Владимира Зеленского и адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, который полтора года назад стал началом давления Трампа на Киев, что привело к первому делу о его импичменте.

Источник: "TIME" со ссылкой на стенограмму и комментарии Игоря Новикова, Андрея Ермака и Владимира Зеленского

Детали: Пока Конгресс и Сенат США рассматривают второе дело об импичменте Трампу, уже не связанное с Украиной, Киев начал раскрывать подробности общения с адвокатом бывшего президента США – Руди Джулиани. Тот пытался скомпрометировать Джозефа Байдена руками украинских следователей в преддверии выборов президента США.

Разговор 22 июля 2019 года положил начало кампании запугивания украинского руководства, которая привела к первому импичменту Трампа. В разговоре участвовали два помощника президента Владимира Зеленского – Андрей Ермак и Игорь Новиков (Ермак теперь возглавляет Офис президента).

3 февраля Новиков отправил "Time" стенограмму того 40-минутного телефонного разговора с Джулиани. Точность записи издание проверило независимо, хотя сам Джулиани не стал отвечать на вопросы о стенограмме.

Как отмечает "Time", советники Зеленского хотят восстановить отношения с США после прихода к власти президента Джо Байдена.

Сам Зеленский 4 февраля заявил "Time": "Прошлое – это прошлое. Меня глубоко волнует будущее наших отношений с Соединенными Штатами, я хочу сосредоточиться на этом".

Ермак сказал изданию, что если бы расследование против семьи Байдена было начато, "последствия могли быть катастрофическими". По его словам, команда Зеленского с самого начала избегала "внутренней американской политики".

Новиков в разговоре с "Time" вспомнил: "Этот первый телефонный звонок (с Джулиани – ред.) поверг меня в состояние шока. После того, как мы повесили трубку, я без тени сомнения понял, что мы в серьезной опасности".

Согласно стенограмме, во время телефонного разговора с помощниками Зеленского в 2019 году Джулиани не просил об одолжении, но добивался проверки сына Байдена Хантера, что могло помочь Трампу переизбраться на второй президентский срок.

Издание приводит такие слова Джулиани: "Пусть эти расследования продолжаются, попросите кого-нибудь расследовать это" и "Меня не интересуют люди, которые лгут или преувеличивают. Это не о политическом одолжении".

Джулиани, похоже, осознавал, что создает проблему для украинцев. Он говорил: "Вы не должны чувствовать себя ужасно. Все, что нам нужно от президента, это сказать: Я ставлю честного прокурора (на эти расследования – ред.), и он откопает доказательства, которые существуют на данный момент".

Джулиани предупреждал украинцев "Будьте осторожны" и обещал помочь улучшить отношения Украины с Трампом, уговаривая: "Ради нашей страны и ради вашей страны мы (должны) разъяснить все эти факты".

Через три дня после того разговора Трамп провел телефонный разговор с Зеленским: он попросил нового президента Украины "сделать одолжение", начав расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, который работал в совете директоров украинской газовой компании "Burisma".

Летом 2019 года Трамп решил заморозить помощь Украине на сумму порядка 400 млн долларов, но из-за огласки передумал. "Time" утверждает, что Зеленский и его помощники уже готовились объявить о расследованиях, которых хотел Трамп.

Прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка (SDNY) с 2019 года ведет расследование тех событий. По меньшей мере два украинских чиновника заявили "Time", что они уже обсуждали Джулиани со следователями SDNY.

Новиков говорит, что готов помочь в федеральном расследовании против Джулиани, если прокурор Южного округа Нью-Йорка обратится к нему, а также в усилиях по лишению Джулиани лицензии на юридическую практику.

Он считает, что действия Джулиани угрожают нацбезопасности Украины, а попытки втянуть ее во внутреннюю политику союзников не должны остаться безнаказанными.

"Time" отмечает, что команда Зеленского подала в суд на украинских пособников Джулиани, исключила Александра Дубинского из фракции "Слуга народа", а также заблокировала несколько СМИ, которые транслировали "необоснованные заявления о коррупции против семьи Байдена".

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