Проспекту Бандери повернули назву "Московський": рішення скандального ОАСК
Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним і скасував рішення Київської міськради про перейменування Московського проспекту на проспект імені Степана Бандери.
Джерело: Єдиний реєстр судових рішень, КМДА
Деталі: Також суд скасував рішення про перейменування:
- вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка,
- вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова,
- провулку Кутузова на провулок Євгена Гуцала,
- вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака.
Рішення прийнято за позовом організації "Громадський контроль і порядок".
Суд також стягнув з Київської міськради 689 гривень судового збору.
Рішення суддя Любов Маруліна прийняла 28 січня 2021 року.
Міська влада Києва повідомила, що готує апеляцію стосовно рішення Окружного адмінсуду.
У КМДА повідомили, що наразі рішення ОАСК ще не набрало законної сили.
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Передісторія:
- Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".