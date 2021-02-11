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Проспекту Бандери повернули назву "Московський": рішення скандального ОАСК

Четвер, 11 лютого 2021, 12:39

Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним і скасував рішення Київської міськради про перейменування Московського проспекту на проспект імені Степана Бандери.

Джерело: Єдиний реєстр судових рішень, КМДА

Деталі: Також суд скасував рішення про перейменування:

  • вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка, 
  • вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова, 
  • провулку Кутузова на провулок Євгена Гуцала, 
  • вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака.

Рішення прийнято за позовом організації "Громадський контроль і порядок".

Суд також стягнув з Київської міськради 689 гривень судового збору.

Рішення суддя Любов Маруліна прийняла 28 січня 2021 року.

Міська влада Києва повідомила, що готує апеляцію стосовно рішення Окружного адмінсуду.

У КМДА повідомили, що наразі рішення ОАСК ще не набрало законної сили.

Українська правда
Теми: КиївОАСКБандера


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