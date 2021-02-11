Проспекту Бандери повернули назву "Московський": рішення скандального ОАСК
Четвер, 11 лютого 2021, 12:39
Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним і скасував рішення Київської міськради про перейменування Московського проспекту на проспект імені Степана Бандери.
Джерело: Єдиний реєстр судових рішень, КМДА
Деталі: Також суд скасував рішення про перейменування:
- вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка,
- вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова,
- провулку Кутузова на провулок Євгена Гуцала,
- вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака.
Рішення прийнято за позовом організації "Громадський контроль і порядок".
Суд також стягнув з Київської міськради 689 гривень судового збору.
Рішення суддя Любов Маруліна прийняла 28 січня 2021 року.
Міська влада Києва повідомила, що готує апеляцію стосовно рішення Окружного адмінсуду.
У КМДА повідомили, що наразі рішення ОАСК ще не набрало законної сили.
Українська правда