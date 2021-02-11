Проспекту Бандеры вернули название "Московский": решение скандального ОАСК

Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта на проспект имени Степана Бандеры.

Источник: Единый реестр судебных решений, КГГА

Детали:Также суд отменил решение о переименовании:

улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко,

улицы Кутузова на улицу Генерала Алмазова,

переулка Кутузова в переулок Евгения Гуцало,

улицы Баумана на улицу Януша Корчака.

Решение принято по иску организации "Общественный контроль и порядок".

Суд также взыскал с Киевского горсовета 689 гривен судебного сбора.

Решение судья Любовь Марулина приняла 28 января 2021 года.

Городская власть Киева сообщила, что готовит апелляцию относительно решения Окружного админсуда.

В КГГА сообщили, что пока решение ОАСК еще не вступило в законную силу.

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