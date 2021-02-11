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Проспекту Бандеры вернули название "Московский": решение скандального ОАСК

Четверг, 11 февраля 2021, 11:39
Проспекту Бандеры вернули название Московский: решение скандального ОАСК

Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта на проспект имени Степана Бандеры.

Источник: Единый реестр судебных решений, КГГА

Детали:Также суд отменил решение о переименовании:

  • улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко,
  • улицы Кутузова на улицу Генерала Алмазова,
  • переулка Кутузова в переулок Евгения Гуцало,
  • улицы Баумана на улицу Януша Корчака.

Решение принято по иску организации "Общественный контроль и порядок".

Суд также взыскал с Киевского горсовета 689 гривен судебного сбора.

Решение судья Любовь Марулина приняла 28 января 2021 года.

Городская власть Киева сообщила, что готовит апелляцию относительно решения Окружного админсуда.

В КГГА сообщили, что пока решение ОАСК еще не вступило в законную силу.

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Предыстория:

  • Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".

Украинская правда

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Темы: КиевОАСКБандера
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