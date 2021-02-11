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ВАКС скасував виправдувальний вирок Труханову

Четвер, 11 лютого 2021, 16:44
ВАКС скасував виправдувальний вирок Труханову

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України скасувала виправдувальний вирок Малиновського райсуду Одеси по так званій "справі Краян", головним фігурантом якої є мер Одеси Геннадій Труханов.

Джерело: засідання суду  

Деталі: Судді Віктор Панкулич, Ігор Панаїд та Сергій Бондар скасували вирок у справі про ймовірне розкрадання 92 млн грн під час купівлі одеською міською радою будівель заводу "Краян".

Справу передали на новий розгляд Вищого антикорупційного суду.

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Нагадаємо:

  • 9 липня 2019 року Малиновський райсуд Одеси визнав невинуватими у заволодінні бюджетними коштами Одеського міського голову Геннадія Труханова та інших фігурантів його справи.
  • Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачували у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
  • 27 травня САП погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників, зменшивши суму збитків.
  • Прокурори просили ув'язнити Труханова на 12 років, інших фігурантів – на 7-11.

Українська правда

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Теми: Трухановсудкорупція
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