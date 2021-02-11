ВАКС скасував виправдувальний вирок Труханову

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України скасувала виправдувальний вирок Малиновського райсуду Одеси по так званій "справі Краян", головним фігурантом якої є мер Одеси Геннадій Труханов.

Джерело: засідання суду

Деталі: Судді Віктор Панкулич, Ігор Панаїд та Сергій Бондар скасували вирок у справі про ймовірне розкрадання 92 млн грн під час купівлі одеською міською радою будівель заводу "Краян".

Справу передали на новий розгляд Вищого антикорупційного суду.

Читайте також: Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси

Нагадаємо: