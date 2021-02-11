ВАКС отменил оправдательный приговор Труханову
Четверг, 11 февраля 2021, 16:44
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила оправдательный приговор Малиновского райсуда Одессы по так называемому "делу Краян", главным фигурантом которого является мэр Одессы Геннадий Труханов.
Источник: заседание суда
Детали: Судьи Виктор Панкулич, Игорь Панаид и Сергей Бондарь отменили приговор по делу о возможном хищении 92 млн грн во время покупки одесским городским советом зданий завода "Краян".
Дело передали на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда.
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Напомним
- 9 июля 2019 Малиновский райсуд Одессы признал невиновными в завладении бюджетными средствами Одесского городского голову Геннадия Труханова и других фигурантов его дела.
- Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняли в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
- 27 мая САП согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его предполагаемых сообщников, уменьшив сумму ущерба.
- Прокуроры просили посадить Труханова на 12 лет, других фигурантов - на 7-11.