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ВАКС отменил оправдательный приговор Труханову

Четверг, 11 февраля 2021, 16:44
ВАКС отменил оправдательный приговор Труханову

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила оправдательный приговор Малиновского райсуда Одессы по так называемому "делу Краян", главным фигурантом которого является мэр Одессы Геннадий Труханов.

Источник: заседание суда

Детали: Судьи Виктор Панкулич, Игорь Панаид и Сергей Бондарь отменили приговор по делу о возможном хищении 92 млн грн во время покупки одесским городским советом зданий завода "Краян".

Дело передали на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда.

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Напомним

  • 9 июля 2019 Малиновский райсуд Одессы признал невиновными в завладении бюджетными средствами Одесского городского голову Геннадия Труханова и других фигурантов его дела.
  • Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняли в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • 27 мая САП согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его предполагаемых сообщников, уменьшив сумму ущерба.
  • Прокуроры просили посадить Труханова на 12 лет, других фигурантов - на 7-11.

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Темы: Трухановсудкоррупция
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