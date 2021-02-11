ВАКС отменил оправдательный приговор Труханову

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила оправдательный приговор Малиновского райсуда Одессы по так называемому "делу Краян", главным фигурантом которого является мэр Одессы Геннадий Труханов.

Источник: заседание суда

Детали: Судьи Виктор Панкулич, Игорь Панаид и Сергей Бондарь отменили приговор по делу о возможном хищении 92 млн грн во время покупки одесским городским советом зданий завода "Краян".

Дело передали на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда.

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Напомним