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"Слуги" хочуть зібратися, щоб пошвидше позбавити Дубінського ще однієї посади

П'ятниця, 12 лютого 2021, 23:39

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що "Слуга народу" збиратиметься найближчими днями щодо зміни голови Київського обласного осередку партії через санкції США в очільника Олександра Дубінського.

Джерело: Тимошенко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Тимошенка: "Я знаю, що зараз у партії буде найближчими днями якесь зібрання з цього приводу, вони вирішуватимуть питання саме щодо очільника Київського обласного осередку партії "Слуга народу". Там уже партія вирішить.

Я так розумію, що питання до цього (зняття Дубінського з посади – ред.) є, саме тому й збиратиметься партія".

Що було раніше: Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 1 лютого проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського.

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Передісторія:

Роман Петренко, УП
Теми: Офіс президентаСлуга народуДубінськийсанкції


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