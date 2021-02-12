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"Слуги" хочуть зібратися, щоб пошвидше позбавити Дубінського ще однієї посади

П'ятниця, 12 лютого 2021, 22:39
Слуги хочуть зібратися, щоб пошвидше позбавити Дубінського ще однієї посади

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що "Слуга народу" збиратиметься найближчими днями щодо зміни голови Київського обласного осередку партії через санкції США в очільника Олександра Дубінського.

Джерело: Тимошенко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Тимошенка: "Я знаю, що зараз у партії буде найближчими днями якесь зібрання з цього приводу, вони вирішуватимуть питання саме щодо очільника Київського обласного осередку партії "Слуга народу". Там уже партія вирішить.

Я так розумію, що питання до цього (зняття Дубінського з посади – ред.) є, саме тому й збиратиметься партія".

Що було раніше: Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 1 лютого проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського.

Читайте також: Дар'я Каленюк: Штурм Капітолія тільки прискорив введення санкцій проти Дубінського та інших

Передісторія:

Роман Петренко, УП

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Теми: Офіс президентаСлуга народуДубінськийсанкції
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