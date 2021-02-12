"Слуги" хотят собраться, чтобы поскорее лишить Дубинского еще одной должности

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что "Слуга народа" будет собираться в ближайшие дни по вопросу о смене главы Киевской областной ячейки партии из-за санкций США у главы Александра Дубинского.

Источник: Тимошенко в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Тимошенко: "Я знаю, что сейчас в партии будет в ближайшие дни какое-то собрание по этому поводу, они будут решать вопрос именно по главе Киевского областного отделения партии "Слуга народа". Там уже партия решит.

Я так понимаю, что вопрос к этому (снятие Дубинского с должности - ред.) есть, поэтому и будет собираться партия".

Что было раньше: Фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского.

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