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Вовк продовжує тікати від детективів НАБУ

Вівторок, 16 лютого 2021, 14:46
Вовк продовжує тікати від детективів НАБУ

Детективи НАБУ вдруге не змогли здійснити примусовий привід судді Павла Вовка до Вищого антикорупційного суду, де мав відбутися розгляд клопотання про обрання йому 3 млн грн застави.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Детективи повторно виїхали за всіма відомими адресами його можливого проживання чи перебування, але Вовка там не виявилося. По місцю роботи в ОАСК він теж відсутній, бо перебуває у відпустці.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олег Макар заявив клопотання про повторний (вже третій) примусовий привід Вовка.

Присутній на засіданні захисник заперечував проти задоволення клопотання, але слідчий суддя дозволив повторний примусовий привід Вовка.

Наступне засідання призначено на 18 лютого об 11:00.

Що передувало: Очільник Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк ухилявся від вручення підозри та показово ігнорує засідання Вищого антикорупційного суду.

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Передісторія:

  • Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОАСКНАБУАнтикорупційний суд
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