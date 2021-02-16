Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вовк продовжує тікати від детективів НАБУ

Вівторок, 16 лютого 2021, 15:46

Детективи НАБУ вдруге не змогли здійснити примусовий привід судді Павла Вовка до Вищого антикорупційного суду, де мав відбутися розгляд клопотання про обрання йому 3 млн грн застави.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Детективи повторно виїхали за всіма відомими адресами його можливого проживання чи перебування, але Вовка там не виявилося. По місцю роботи в ОАСК він теж відсутній, бо перебуває у відпустці.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олег Макар заявив клопотання про повторний (вже третій) примусовий привід Вовка.

Присутній на засіданні захисник заперечував проти задоволення клопотання, але слідчий суддя дозволив повторний примусовий привід Вовка.

Наступне засідання призначено на 18 лютого об 11:00.

Що передувало: Очільник Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк ухилявся від вручення підозри та показово ігнорує засідання Вищого антикорупційного суду.

Читайте також: Рука руку миє: чому троє членів ВРП не можуть розглядати відсторонення судді Вовка з ОАСК?

"Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Передісторія:

  • Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.

Теми: ОАСКНАБУАнтикорупційний суд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вовк продовжує тікати від детективів НАБУ

відеоСБУ офіційно оголосила Шарію підозру в держзраді

Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського у Кривому Розі

На Прикарпаття терміново їде головний санлікар: закінчуються ліжка для COVID-хворих

Рада збільшила штрафи за водіння напідпитку і перевищення швидкості

Судді дали 6 років в’язниці за хабарі

Усі новини...
ОАСК
Вовк про ідею Зеленського скоротити повноваження ОАСК: Ініціатива під тиском
У Раді зареєстрували три законопроєкти Зеленського, зокрема про скорочення повноважень ОАСК
Націоналісти під ОАСК палили файєри проти перейменування проспекту Бандери
Останні новини
16:46
Вітренко: Обговорення з МВФ вирішення проблем в енергосекторі триває
16:34
ЦПК: Кабмін своїм законопроєктом дублює повноваження Ситника на його заступника
16:31
У ліцеї під Києвом померла 7-класниця: вжила з подругою невідомі речовини
16:23
Обвинувачена в сепаратизмі Штепа в суді назвала себе справжнім патріотом
16:20
За день лише одна камера в Києві впіймала майже 400 порушників "громадської смуги"
16:08
Розмитнення "євроблях" за 1000 євро: Рада розгляне законопроєкти цього тижня – Гетманцев
16:07
Адміністрація Байдена почала з Берліном переговори про майбутнє "Північного потоку-2" - ЗМІ
15:50
Податкова і СБУ перекрили канал поставки продукції з ОРЛО
15:46
Вовк продовжує тікати від детективів НАБУ
15:31
Росія у півтора рази збільшила свою військову присутність у Криму – ЗСУ
Усі новини...