Суддя Вовк називає НАБУ "посіпаками", а рішення ВАКС незаконним

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк продовжить ігнорувати виклики до Вищого антикорупційного суду, він вважає незаконним рішення примусово доставити його до цього суду.

Джерело: Павло Вовк у Facebook

Пряма мова: "Аби уникнути маніпуляцій та фейків, якими вас намагаються нагодувати ГО посіпаки корупціонера з НАБУ, хочу повідомити свою позицію щодо останнього дивного рішення ВАКС, який постановив доставити мене до цього суду примусово.

Чому дивного? Тому що воно абсолютно незаконне одразу з кількох причин.

По-перше, є рішення суду про те, що "справа суддів" не підслідна НАБУ, а, отже, не може розглядатися у ВАКС. НАБУ відповідно до законодавства розслідує виключно корупцію, а не "захоплення влади".

По-друге, в провадженні щодо "захоплення влади" в справах Майдану я не маю процесуального статусу підозрюваного. Є відповідне рішення суду. Є ухвала ВРП (Вищої ради правосуддя – ред.).

По-третє, норми КПК розмежовують поняття судді та слідчого судді. Законом не передбачений привід до слідчого судді. Не було і немає належного повідомлення про дату та час судового засідання. Також є багато інших процедурних порушень, на які доведеться давати відповідь слідчому судді.

Враховуючи це, виконувати явно незаконні, злочинні рішення я не збираюся, адже вони не мають жодного правового сенсу та не відповідають букві закону".

Деталі: Суддя Вовк заявив, що ні він, ні його колеги з ОАСК не порушують КПК, "на відміну від НАБУ та тих, хто має здійснювати судовий контроль, але не здійснює його".

Він пообіцяв реагувати на рішення ВАКС, зокрема ухвалені за його відсутності, всіма юридичними заходами: "подавати відповідні скарги та заяви про скоєння злочинів".

Цьому передувало: Павло Вовк ігнорує виклики до суду. На початку лютого НАБУ довело до відома Вовка зміст виклику у ВАКС: детективи зачитували голові ОАСК клопотання про відсторонення його від посади, йдучи за ним кілька кілометрів, а він навіть не зупинився.

Вовк уже кілька місяців не з'являється на засідання суду, де йому мають обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК. Через неявку Вовка до суду, відсутність за місцем проживання, уникання детективів, у НАБУ намагалися оголосити Вовка в розшук, проте генпрокурор Ірина Венедиктова не відреагувала на ці клопотання.

Передісторія:

У липні 2020 року НАБУ презентувало відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати". Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.

НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі. Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.

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