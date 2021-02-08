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Суддя Вовк називає НАБУ "посіпаками", а рішення ВАКС незаконним

Понеділок, 8 лютого 2021, 09:01
"Україна молода"

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк продовжить ігнорувати виклики до Вищого антикорупційного суду, він вважає незаконним рішення примусово доставити його до цього суду.

Джерело: Павло Вовк у Facebook

Пряма мова: "Аби уникнути маніпуляцій та фейків, якими вас намагаються нагодувати ГО посіпаки корупціонера з НАБУ, хочу повідомити свою позицію щодо останнього дивного рішення ВАКС, який постановив доставити мене до цього суду примусово.

Чому дивного? Тому що воно абсолютно незаконне одразу з кількох причин.

По-перше, є рішення суду про те, що "справа суддів" не підслідна НАБУ, а, отже, не може розглядатися у ВАКС. НАБУ відповідно до законодавства  розслідує виключно корупцію, а не "захоплення влади".

По-друге, в провадженні щодо "захоплення влади" в справах Майдану я не маю процесуального статусу підозрюваного. Є відповідне рішення суду. Є ухвала ВРП.

По-третє, норми КПК розмежовують  поняття судді та слідчого судді. Законом не передбачений привід до слідчого судді. Не було і немає належного повідомлення про дату та час судового засідання. Також є багато інших процедурних порушень, на які доведеться давати відповідь слідчому судді.

Враховуючи це, виконувати явно незаконні, злочинні рішення я не збираюся, адже вони не мають жодного правового сенсу та не відповідають букві закону".

Деталі: Суддя Вовк заявив, що ні він, ні його колеги з ОАСК  не  порушують КПК, "на відміну від НАБУ та тих, хто має здійснювати судовий контроль, але не здійснює його".

Він пообіцяв реагувати на рішення ВАКС, зокрема ухвалені за його відсутності, всіма юридичними заходами: "подавати відповідні скарги та заяви про скоєння злочинів".

Теми: Павло Вовк Антикорупційний судОАСК


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