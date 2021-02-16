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Вовк продолжает бегать от детективов НАБУ

Вторник, 16 февраля 2021, 15:46

Детективы НАБУ второй раз не смогли осуществить принудительный привод судьи Павла Вовка в Высший антикоррупционный суд, где должно было состояться рассмотрение ходатайства об избрании ему 3 млн грн залога.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Детективы повторно выехали по всем известным адресам его возможного проживания или пребывания, но Вовка там не оказалось. По месту работы в ОАСК он тоже отсутствует, поскольку находится в отпуске.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Олег Макар заявил ходатайство о повторном (уже третьем) принудительном приводе Вовка.

Присутствовавший на заседании защитник возражал против удовлетворения ходатайства, но следственный судья разрешил повторный принудительный привод Вовка.

Следующее заседание назначено на 18 февраля в 11:00.

Что предшествовало: Глава Окружного административного суда Павел Вовк уклонялся от вручения подозрения и показательно игнорирует заседания Высшего антикоррупционного суда.

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Предыстория:

  • Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.

Темы: ОАСКНАБУАнтикоррупционный суд


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