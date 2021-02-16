НАБУ відповіло на звинувачення Степанова щодо розслідування закупівлі вакцин

Національне антикорупційне бюро відповіло на звинувачення міністра Охорони здоров’я Максима Степанова, який назвав справу щодо махінацій із закупівлями вакцин проти COVID-19 "елементом війни".

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "НАБУ дійсно розпочало досудове розслідування за фактами можливих зловживань при закупівлі вакцин проти COVID-19.

Підставою стала відповідна заява генерального директора ДП "Медзакупівлі", відомості з якої детективи були зобов'язані внести до ЄРДР. У межах розслідування детективи НАБУ перевірять наявність чи відсутність ознак складу кримінального правопорушення, про яке вказано у зверненні. Особливо наголошуємо, що сам факт початку розслідування не є доказом вини або ж підтвердженням вчинення злочину. І він жодним чином не може скласти перешкод для закупівель вакцин у постачальників, тим більше вже після спливу строку обіцяного початку вакцинації.

Також зазначаємо, що наразі детективами не здійснювалося жодних слідчих дій, які могли б бути розцінені, як перешкоджання діяльності щодо закупівлі вакцин для України.

НАБУ й надалі досліджуватиме факти можливих зловживань у всіх соціально значущих сферах суспільного життя і радить топпосадовцям, підслідним Бюро, не маніпулювати фактами, натомість ефективно виконувати покладені на них обов'язки".

Деталі: НАБУ обіцяє поінформувати суспільство про результати, а причетних до розслідування осіб просить утриматися від розголосу інформації.

Нагадаємо: 10 лютого стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю вакцин проти коронавірусу.

16 лютого Степанов заявив, що підозри щодо махінацій із закупівлями вакцин проти COVID-19 безпідставні, а розслідування назвав "елементом війни" проти нього.

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