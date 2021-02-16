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НАБУ ответило на обвинения Степанова по расследованию закупки вакцин

Вторник, 16 февраля 2021, 20:38
НАБУ ответило на обвинения Степанова по расследованию закупки вакцин

В НАБУ говорят, что досудебное расследование по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин от COVID-19 не может стать препятствием для закупок вакцин у поставщиков для Украины.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "НАБУ действительно начало досудебное расследование по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19.

Основанием стало соответствующее заявление генерального директора ГП "Медзакупівлі", сведения из которой детективы обязаны внести в ЕРДР.  В рамках расследования детективы НАБУ проверят наличие или отсутствие признаков состава уголовного преступления, о котором указано в обращении.  Особенно подчеркиваем, что сам факт начала расследования не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления.  И он никак не может составить препятствий для закупок вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации.

Также отмечаем, что сейчас детективами не проводились никакие следственные действия, которые могли бы быть расценены, как препятствование деятельности по закупке вакцин для Украины.

НАБУ и в дальнейшем будет расследовать факты возможных злоупотреблений во всех социально значимых сферах общественной жизни и советует топ-чиновникам, подследственным Бюро, не манипулировать фактами, а эффективно выполнять возложенные на них обязанности".

Детали: НАБУ обещает проинформировать общество о результатах, а причастных к расследованию лиц просит воздержаться от огласки информации.

Напомним: 10 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку вакцин против коронавируса.

16 февраля Степанов заявил, что подозрения относительно махинаций с закупками вакцин против COVID-19 беспочвенны, а расследование назвал элементом войны против него.

Знать больше: Прививки против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кому и чем. Все о вакцинации в Украине

Украинская правда
Темы: НАБУМинздравСтепановвакцинация
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