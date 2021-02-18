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У НАБУ заявляють, що законопроєкт уряду щодо бюро – крок до знищення відомства

Четвер, 18 лютого 2021, 10:25
У НАБУ заявляють, що законопроєкт уряду щодо бюро – крок до знищення відомства

У Національному антикорупційному бюро кажуть, що проєкт закону авторства Кабінету міністрів відкриває можливості для повного перезавантаження інституції та позбавлення її інституційної незалежності.

Джерело: НАБУ

Деталі: У бюро кажуть, що проаналізували законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України"  та знайшли низку ключових загроз, "наслідком втілення яких стане втрата реальної спроможності НАБУ протидіяти та викривати топкорупцію в Україні":

На думку НАБУ "контрольний пакет" голосів у складі конкурсної комісії з відбору директора НАБУ фактично отримує уряд, який, окрім трьох представників від себе, призначає ще трьох зі списку, поданого донорами. Однак остаточне рішення – за КМУ, вищу ланку якого, нагадує бюро, становлять особи, підслідні НАБУ.

Остаточне рішення щодо складу комісії зовнішнього контролю з проведення щорічної незалежної оцінки (аудиту) також повністю віддається Кабінету міністрів.

Зміна статусу НАБУ – з правоохоронного на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом — тягне за собою питання вирішення трудових взаємин зі співробітниками НАБУ, яких відібрано на посади за результатами відкритого конкурсу, наголошують у бюро.

У НАБУ відзначають ймовірність, що реорганізацію можуть використати як привід для зміни кадрового складу.

Дослівно: "Отже, замість консолідації зусиль у боротьбі з топкорупцією, ми вкотре стали  свідками чергового об’єднання владного ресурсу задля боротьби з НАБУ. Проте все ж не полишаємо надій на готовність до конструктивної дискусії, вже у Верховній Раді, та ухвалення зваженого рішення на користь суспільства. Зі свого боку НАБУ готове долучитися до цієї дискусії".

Що передувало: Центр протидії корупції проаналізував текст урядового законопроєкту №5070, який визначає нову конкурсну процедуру щодо призначення директора НАБУ і змінює статус бюро, та висловив думку, що причиною цього проєкту є бажання призначити "ручного" директора НАБУ.

Передісторія:

  • Згідно з чинним законодавством, відкликання з посади очільника НАБУ (нині відомство очолює Артем Ситник) не існує.
  • 15 лютого стало відомо, що Кабінет міністрів розглянув і передасть до Верховної Ради законопроєкт, який регулює роботу НАБУ і зокрема може стати підставою звільнення директора НАБУ.
  • Законопроєкт надає НАБУ статусу органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора. Протягом відбору нового директора його повноваження виконуватиме перший заступник. Наразі першим заступником Ситника є Гізо Углава.
  • У листопаді 2020 року президент Володимир Зеленський запевнив послів G7, що гарантує збереження посади директора НАБУ Артемом Ситником.

Українська правда

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Теми: НАБУКабінет міністрівзаконодавство
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