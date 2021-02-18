У НАБУ заявляють, що законопроєкт уряду щодо бюро – крок до знищення відомства

У Національному антикорупційному бюро кажуть, що проєкт закону авторства Кабінету міністрів відкриває можливості для повного перезавантаження інституції та позбавлення її інституційної незалежності.

Джерело: НАБУ

Деталі: У бюро кажуть, що проаналізували законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України" та знайшли низку ключових загроз, "наслідком втілення яких стане втрата реальної спроможності НАБУ протидіяти та викривати топкорупцію в Україні":

На думку НАБУ "контрольний пакет" голосів у складі конкурсної комісії з відбору директора НАБУ фактично отримує уряд, який, окрім трьох представників від себе, призначає ще трьох зі списку, поданого донорами. Однак остаточне рішення – за КМУ, вищу ланку якого, нагадує бюро, становлять особи, підслідні НАБУ.

Остаточне рішення щодо складу комісії зовнішнього контролю з проведення щорічної незалежної оцінки (аудиту) також повністю віддається Кабінету міністрів.

Зміна статусу НАБУ – з правоохоронного на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом — тягне за собою питання вирішення трудових взаємин зі співробітниками НАБУ, яких відібрано на посади за результатами відкритого конкурсу, наголошують у бюро.

У НАБУ відзначають ймовірність, що реорганізацію можуть використати як привід для зміни кадрового складу.

Дослівно: "Отже, замість консолідації зусиль у боротьбі з топкорупцією, ми вкотре стали свідками чергового об’єднання владного ресурсу задля боротьби з НАБУ. Проте все ж не полишаємо надій на готовність до конструктивної дискусії, вже у Верховній Раді, та ухвалення зваженого рішення на користь суспільства. Зі свого боку НАБУ готове долучитися до цієї дискусії".

Що передувало: Центр протидії корупції проаналізував текст урядового законопроєкту №5070, який визначає нову конкурсну процедуру щодо призначення директора НАБУ і змінює статус бюро, та висловив думку, що причиною цього проєкту є бажання призначити "ручного" директора НАБУ.

Передісторія: