В НАБУ заявляют, что законопроект Кабмина по бюро – шаг к уничтожению ведомства
В Национальном антикоррупционном бюро говорят, что проект закона авторства Кабинета министров открывает возможности для полной перезагрузки институции и лишения ее институциональной независимости.
Источник: НАБУ
Детали: В бюро говорят, что проанализировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины" и нашли ряд ключевых угроз, "следствием воплощения которых станет потеря реальной возможности НАБУ противодействовать и разоблачать топ-корупцию в Украине":
По мнению НАБУ "контрольный пакет" голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ фактически получает правительство, которое, кроме трех представителей от себя, назначает еще трех из списка, представленного донорами. Однако окончательное решение - за КМУ, высшее звено которого, напоминает бюро, составляют лица, подследственные НАБУ.
Окончательное решение по составу комиссии внешнего контроля по проведению ежегодной независимой оценки (аудита) также полностью отдается Кабинету министров.
Изменение статуса НАБУ - с правоохранительного на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом - влечет за собой вопрос решения трудовых отношений с сотрудниками НАБУ, которые отобраны на должности по результатам открытого конкурса, отмечают в бюро.
В НАБУ отмечают вероятность, что реорганизацию могут использовать как повод для изменения кадрового состава.
Дословно: "Итак, вместо консолидации усилий в борьбе с топ-корупцией, мы еще раз стали свидетелями очередного объединения властного ресурса для борьбы с НАБУ. Однако все же не оставляем надежд на готовность к конструктивной дискуссии, уже в Верховной Раде, и принятия взвешенного решения в интересах общества. Со своей стороны НАБУ готово присоединиться к этой дискуссии".
Что предшествовало: Центр противодействия коррупции проанализировал текст правительственного законопроекта №5070, который определяет новую конкурсную процедуру по назначению директора НАБУ и меняет статус бюро, и выразил мнение, что причиной этого проекту есть желание назначить "ручного" директора НАБУ.
Предыстория:
- В соответствии с действующим законодательством, отзыва с должности главы НАБУ (ныне ведомство возглавляет Артем Сытник) не существует.
- 15 февраля стало известно, что Кабинет министров рассмотрел и передаст в Верховную Раду законопроект, который регулирует работу НАБУ и в частности может стать основанием увольнения директора НАБУ.
- Законопроект дает НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора. В течение отбора нового директора его полномочия будет выполнять первый заместитель. Сейчас первым заместителем Сытника является Гизо Углава.
- В ноябре 2020 года президент Владимир Зеленский заверил послов G7, что гарантирует сохранение должности директора НАБУ Артемом Сытником.