У НАБУ скаржаться, що Вовк водить їх за носа, а Венедіктова не реагує

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що глава Окружного адмінсуду Павло Вовк, щодо якого мають застосувати примусовий привід у суд, не з’являється на робочому місці, а детективів намагаються не пускати до приміщення ОАСК.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Окрім того, що детективам НАБУ в ОАСК постійно повідомляють про відсутність голови на робочому місці через його перебування у відпустці, там змінили пропускний режим.

З листопада 2020 року потрапити на другий поверх, де знаходиться робоче місце підозрюваного голови суду, стороннім особам можна лише за дозволом, який, в свою чергу, надає один із підозрюваних учасників злочинної організації, очолюваної головою ОАСК".

Деталі: Зокрема, детективи 8 та 16 лютого приїжджали до ОАСК, щоб застосувати щодо Вовка примусовий привід, але цього не вийшло зробити.

Відзначається, що ухвала суду про привід не дає права затримати Вовка чи проникнути до його житла.

Детективам в ОАСК постійно вказують на двері і кажуть, що Вовк відсутній на роботі.

При цьому сам глава ОАСК хизується в соцмережі, що він працює і створює видимість відкритості до правосуддя.

У НАБУ стверджують, що ситуацію може вирішити генпрокурор Ірина Венедіктова і звинувачують її у бездіяльності.

В бюро наводять хронологію звернень НАБУ до офісу генпрокурора:

Липень 2020. НАБУ подає генпрокурору клопотання про надання згоди про затримання суддів ОАСК та утримання їх під вартою.

НАБУ подає генпрокурору клопотання про надання згоди про затримання суддів ОАСК та утримання їх під вартою. Серпень 2020. ОГП дає відповідь про необхідність доопрацювання клопотання з формальних підстав.

ОГП дає відповідь про необхідність доопрацювання клопотання з формальних підстав. Листопад 2020. НАБУ повторно подає клопотання. Також Венедіктовій направляють клопотання про проведення обшуків за низкою адрес, у яких, за наявними даними, перебували особи, оголошені на той момент у розшук.

НАБУ повторно подає клопотання. Також Венедіктовій направляють клопотання про проведення обшуків за низкою адрес, у яких, за наявними даними, перебували особи, оголошені на той момент у розшук. Грудень 2020. НАБУ отримує відповідь, що питання погодження клопотань буде вирішено після уточнення позиції ВРП, враховуючи розгляд клопотань про відсторонення суддів ОАСК.

НАБУ отримує відповідь, що питання погодження клопотань буде вирішено після уточнення позиції ВРП, враховуючи розгляд клопотань про відсторонення суддів ОАСК. Лютий 2021. Після звернення НАБУ, ОГП направляє відповідь, якою погоджується з позицією ВРП щодо відсутності у суддів ОАСК статусу підозрюваних.

У бюро пишуть, що ця позиція прямо протирічить позиції самого ж ОГП, який затверджував клопотання про відсторонення суддів ОАСК.

Також там повідомляють, що ініційовані у листопаді 2020 року клопотання про проведення обшуків досі залишаються без відповіді, а на повторні клопотання, подані особисто в.о. керівника САП 15 лютого 2021 року, генпрокурор не підтримала.

Що було раніше: Очільник Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк ухилявся від вручення підозри та показово ігнорує засідання Вищого антикорупційного суду.

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Передісторія: Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.