Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В НАБУ жалуются, что Волк водит их за нос, а Венедиктова не реагирует

Четверг, 18 февраля 2021, 11:27
В НАБУ жалуются, что Волк водит их за нос, а Венедиктова не реагирует

В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что глава Окружного админсуда Павел Вовк, к которому должны применить принудительный привод в суд, не появляется на рабочем месте, а детективов стараются не пускать в помещение ОАСК.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Кроме того, что детективам НАБУ в ОАСК постоянно сообщают об отсутствии головы на рабочем месте из-за его пребывания в отпуске, там изменили пропускной режим.

С ноября 2020 года попасть на второй этаж, где находится рабочее место подозреваемого председателя суда, посторонним лицам можно только по разрешению, которое, в свою очередь, предоставляет один из подозреваемых участников преступной организации, возглавляемой председателем ОАСК".

Детали: В частности, детективы 8 и 16 февраля приезжали к ОАСК, чтобы применить к Вовку принудительный привод, но этого не получилось сделать.

Отмечается, что решение суда о приводе не дает права задержать Вовка или проникнуть в его жилья.

Детективам в ОАСК постоянно указывают на дверь и говорят, что Волк отсутствует на работе.

При этом сам Вовк пишет в соцсети, что он работает и создает видимость открытости к правосудию.

В НАБУ утверждают, что ситуацию может решить генпрокурор Ирина Венедиктова и обвиняют ее в бездействии.

В бюро приводят хронологию обращений НАБУ в офис генпрокурора:

  • Июль 2020. НАБУ подает генпрокурору ходатайство о предоставлении согласия о задержании судей ОАСК и содержание их под стражей.
  • Август 2020. ОГП дает ответ о необходимости доработки ходатайство по формальным основаниям.
  • Ноябрь 2020. НАБУ повторно подает ходатайство. Также Венедиктовой направляют ходатайства о проведении обысков по ряду адресов, в которых, находились лица, объявленные на тот момент в розыск.
  • Декабрь 2020. НАБУ получает ответ, что вопрос согласования ходатайств будет решен после уточнения позиции ВРУ, учитывая рассмотрение ходатайств об отстранении судей ОАСК.
  • Февраль 2021. После обращения НАБУ, ОГП направляет ответ, в котором соглашается с позицией ВРП об отсутствии у судей ОАСК статуса подозреваемых.

В бюро пишут, что эта позиция прямо противоречит позиции самого же ОГП, который утвердил ходатайство об отстранении судей ОАСК.

Также там сообщают, что инициированные в ноябре 2020 года ходатайства о проведении обысков до сих пор остаются без ответа, а на повторные ходатайства, поданные лично и.о. руководителя САП 15 февраля 2021 года, генпрокурор не поддержала.

Что было раньше: Глава Окружного административного суда Павел Вовк уклонялся от вручения подозрения и показательно игнорирует заседания Высшего антикоррупционного суда.

Читайте такжеРука руку моет: почему трое членов ВСП не могут рассматривать отстранение судьи Вовка из ОАСК?

"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Предыстория: Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенедиктоваПавел Вовк ОАСКНАБУОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Венедиктова
Как не стоит увольнять чиновников во время войны
Зеленский назначил Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству
Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
Россияне ищут, чем сбили их три Су-34, и действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: