В НАБУ жалуются, что Волк водит их за нос, а Венедиктова не реагирует

В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что глава Окружного админсуда Павел Вовк, к которому должны применить принудительный привод в суд, не появляется на рабочем месте, а детективов стараются не пускать в помещение ОАСК.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Кроме того, что детективам НАБУ в ОАСК постоянно сообщают об отсутствии головы на рабочем месте из-за его пребывания в отпуске, там изменили пропускной режим.

С ноября 2020 года попасть на второй этаж, где находится рабочее место подозреваемого председателя суда, посторонним лицам можно только по разрешению, которое, в свою очередь, предоставляет один из подозреваемых участников преступной организации, возглавляемой председателем ОАСК".

Детали: В частности, детективы 8 и 16 февраля приезжали к ОАСК, чтобы применить к Вовку принудительный привод, но этого не получилось сделать.

Отмечается, что решение суда о приводе не дает права задержать Вовка или проникнуть в его жилья.

Детективам в ОАСК постоянно указывают на дверь и говорят, что Волк отсутствует на работе.

При этом сам Вовк пишет в соцсети, что он работает и создает видимость открытости к правосудию.

В НАБУ утверждают, что ситуацию может решить генпрокурор Ирина Венедиктова и обвиняют ее в бездействии.

В бюро приводят хронологию обращений НАБУ в офис генпрокурора:

Июль 2020. НАБУ подает генпрокурору ходатайство о предоставлении согласия о задержании судей ОАСК и содержание их под стражей.

НАБУ подает генпрокурору ходатайство о предоставлении согласия о задержании судей ОАСК и содержание их под стражей. Август 2020. ОГП дает ответ о необходимости доработки ходатайство по формальным основаниям.

ОГП дает ответ о необходимости доработки ходатайство по формальным основаниям. Ноябрь 2020. НАБУ повторно подает ходатайство. Также Венедиктовой направляют ходатайства о проведении обысков по ряду адресов, в которых, находились лица, объявленные на тот момент в розыск.

НАБУ повторно подает ходатайство. Также Венедиктовой направляют ходатайства о проведении обысков по ряду адресов, в которых, находились лица, объявленные на тот момент в розыск. Декабрь 2020. НАБУ получает ответ, что вопрос согласования ходатайств будет решен после уточнения позиции ВРУ, учитывая рассмотрение ходатайств об отстранении судей ОАСК.

НАБУ получает ответ, что вопрос согласования ходатайств будет решен после уточнения позиции ВРУ, учитывая рассмотрение ходатайств об отстранении судей ОАСК. Февраль 2021. После обращения НАБУ, ОГП направляет ответ, в котором соглашается с позицией ВРП об отсутствии у судей ОАСК статуса подозреваемых.

В бюро пишут, что эта позиция прямо противоречит позиции самого же ОГП, который утвердил ходатайство об отстранении судей ОАСК.

Также там сообщают, что инициированные в ноябре 2020 года ходатайства о проведении обысков до сих пор остаются без ответа, а на повторные ходатайства, поданные лично и.о. руководителя САП 15 февраля 2021 года, генпрокурор не поддержала.

Что было раньше: Глава Окружного административного суда Павел Вовк уклонялся от вручения подозрения и показательно игнорирует заседания Высшего антикоррупционного суда.

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Предыстория: Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.