В НАБУ жалуются, что Волк водит их за нос, а Венедиктова не реагирует
В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что глава Окружного админсуда Павел Вовк, к которому должны применить принудительный привод в суд, не появляется на рабочем месте, а детективов стараются не пускать в помещение ОАСК.
Источник: пресс-служба НАБУ
Дословно: "Кроме того, что детективам НАБУ в ОАСК постоянно сообщают об отсутствии головы на рабочем месте из-за его пребывания в отпуске, там изменили пропускной режим.
С ноября 2020 года попасть на второй этаж, где находится рабочее место подозреваемого председателя суда, посторонним лицам можно только по разрешению, которое, в свою очередь, предоставляет один из подозреваемых участников преступной организации, возглавляемой председателем ОАСК".
Детали: В частности, детективы 8 и 16 февраля приезжали к ОАСК, чтобы применить к Вовку принудительный привод, но этого не получилось сделать.
Отмечается, что решение суда о приводе не дает права задержать Вовка или проникнуть в его жилья.
Детективам в ОАСК постоянно указывают на дверь и говорят, что Волк отсутствует на работе.
При этом сам Вовк пишет в соцсети, что он работает и создает видимость открытости к правосудию.
В НАБУ утверждают, что ситуацию может решить генпрокурор Ирина Венедиктова и обвиняют ее в бездействии.
В бюро приводят хронологию обращений НАБУ в офис генпрокурора:
- Июль 2020. НАБУ подает генпрокурору ходатайство о предоставлении согласия о задержании судей ОАСК и содержание их под стражей.
- Август 2020. ОГП дает ответ о необходимости доработки ходатайство по формальным основаниям.
- Ноябрь 2020. НАБУ повторно подает ходатайство. Также Венедиктовой направляют ходатайства о проведении обысков по ряду адресов, в которых, находились лица, объявленные на тот момент в розыск.
- Декабрь 2020. НАБУ получает ответ, что вопрос согласования ходатайств будет решен после уточнения позиции ВРУ, учитывая рассмотрение ходатайств об отстранении судей ОАСК.
- Февраль 2021. После обращения НАБУ, ОГП направляет ответ, в котором соглашается с позицией ВРП об отсутствии у судей ОАСК статуса подозреваемых.
В бюро пишут, что эта позиция прямо противоречит позиции самого же ОГП, который утвердил ходатайство об отстранении судей ОАСК.
Также там сообщают, что инициированные в ноябре 2020 года ходатайства о проведении обысков до сих пор остаются без ответа, а на повторные ходатайства, поданные лично и.о. руководителя САП 15 февраля 2021 года, генпрокурор не поддержала.
Что было раньше: Глава Окружного административного суда Павел Вовк уклонялся от вручения подозрения и показательно игнорирует заседания Высшего антикоррупционного суда.
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Предыстория: Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.