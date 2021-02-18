Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В НАБУ жалуются, что Волк водит их за нос, а Венедиктова не реагирует

Четверг, 18 февраля 2021, 12:27

В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что глава Окружного админсуда Павел Вовк, к которому должны применить принудительный привод в суд, не появляется на рабочем месте, а детективов стараются не пускать в помещение ОАСК.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Кроме того, что детективам НАБУ в ОАСК постоянно сообщают об отсутствии головы на рабочем месте из-за его пребывания в отпуске, там изменили пропускной режим.

С ноября 2020 года попасть на второй этаж, где находится рабочее место подозреваемого председателя суда, посторонним лицам можно только по разрешению, которое, в свою очередь, предоставляет один из подозреваемых участников преступной организации, возглавляемой председателем ОАСК".

Детали: В частности, детективы 8 и 16 февраля приезжали к ОАСК, чтобы применить к Вовку принудительный привод, но этого не получилось сделать.

Отмечается, что решение суда о приводе не дает права задержать Вовка или проникнуть в его жилья.

Детективам в ОАСК постоянно указывают на дверь и говорят, что Волк отсутствует на работе.

При этом сам Вовк пишет в соцсети, что он работает и создает видимость открытости к правосудию.

В НАБУ утверждают, что ситуацию может решить генпрокурор Ирина Венедиктова и обвиняют ее в бездействии.

В бюро приводят хронологию обращений НАБУ в офис генпрокурора:

  • Июль 2020. НАБУ подает генпрокурору ходатайство о предоставлении согласия о задержании судей ОАСК и содержание их под стражей.
  • Август 2020. ОГП дает ответ о необходимости доработки ходатайство по формальным основаниям.
  • Ноябрь 2020. НАБУ повторно подает ходатайство. Также Венедиктовой направляют ходатайства о проведении обысков по ряду адресов, в которых, находились лица, объявленные на тот момент в розыск.
  • Декабрь 2020. НАБУ получает ответ, что вопрос согласования ходатайств будет решен после уточнения позиции ВРУ, учитывая рассмотрение ходатайств об отстранении судей ОАСК.
  • Февраль 2021. После обращения НАБУ, ОГП направляет ответ, в котором соглашается с позицией ВРП об отсутствии у судей ОАСК статуса подозреваемых.

В бюро пишут, что эта позиция прямо противоречит позиции самого же ОГП, который утвердил ходатайство об отстранении судей ОАСК.

Также там сообщают, что инициированные в ноябре 2020 года ходатайства о проведении обысков до сих пор остаются без ответа, а на повторные ходатайства, поданные лично и.о. руководителя САП 15 февраля 2021 года, генпрокурор не поддержала.

Что было раньше: Глава Окружного административного суда Павел Вовк уклонялся от вручения подозрения и показательно игнорирует заседания Высшего антикоррупционного суда.

Читайте такжеРука руку моет: почему трое членов ВСП не могут рассматривать отстранение судьи Вовка из ОАСК?

"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Предыстория: Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.

Украинская правда
Темы: ВенедиктоваПавел Вовк ОАСКНАБУОфис генпрокурора


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада срочно соберется, чтобы рассмотреть закон с предложениями Зеленского

В Украине за сутки более 6 тысяч новых случаев COVID-19

Главные новости пятницы и ночи: санкции против Медведчука, закон о конкурсах на госслужбу

В трех областях на неделю закроют кафе и рестораны

ОбновленоPerseverance прислал на Землю новые впечатляющие фото Марса

обновлено от 16:07Глава НАПК обвинил Ляшко в подделке лотерейного билета: тот идет в суд

Все новости...
Венедиктова
В этом году закончим следствие по основным делам Майдана – Венедиктова
Венедиктова объяснила, почему подозрения по делу Приватбанка не подписаны
Офис Венедиктовой ведет несколько производств по "Нафтогазу"
Последние новости
12:46
Чехия призвала РФ прекратить оккупацию Крыма
12:41
На Прикарпатье из-за COVID-19 разворачивают блокпосты
12:15
В США две женщины оделись как бабушки, чтобы получить вакцину от COVID-19
11:43
Рада срочно соберется, чтобы рассмотреть закон с предложениями Зеленского
11:30
Об убежище в Польше в прошлом году попросили 317 украинцев
11:20
Навальному сократили срок пребывания в тюрьме
11:00
Зеленский провел совещание о реинтеграции оккупированных территорий и Украину в НАТО
10:42
Госдеп не предложил новых санкций против "Северного потока-2"
10:29
Следующий форум "Украина 30" будет посвящен инфраструктуре: Зеленский примет участие
10:24
В Украине проверили речные воды: нашли наркотики, пестициды и химикаты
Все новости...