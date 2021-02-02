Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну із Данії екстрадували наркоділка із Житомирщини

Вівторок, 2 лютого 2021, 13:17
В Україну із Данії екстрадували наркоділка із Житомирщини

За сприяння "Інтерполу", із королівства Данія в Україну екстрадували чоловіка, який організував на Житомирщині наркогрупу, яка виготовляла і розповсюджувала амфетамін.

Джерело: Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції

Деталі: Відзначається, що у липні 2019 року організатор наркогрупи із Житомира скористався схожістю зі своїм рідним братом і за його закордонним паспортом виїхав з України.

Чоловіка оголосили у міжнародний розшук.

Рік зловмисник переховувався від правоохоронців,  але за сприяння "Інтерполу", 50-річного українця затримали у Данії та екстрадували в Україну.

Зловмисника доставили в ізолятор тимчасового тримання.

За незаконні наркооборудки йому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

 

У 2019 році правоохоронці затримали 4 учасників злочинної групи, яка виготовляла та збувала амфетамін, але головний фігурант втік за кордон.

 

Йдеться про мешканця Житомирщини, який залучив своїх рідних і близьких до виробництва і розповсюдження психотропів у Житомирській та Вінницькій областях.

 

Затриманим зловмисникам вручили підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: наркотикиЖитомирщинаІнтерпол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
наркотики
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
У Дніпрі викрили наркосиндикат, який "кришували" поліцейські
Накурились PVP і померли: у Києві виявили тіла двох дівчат-підлітків
Останні новини
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
Усі новини...
Реклама: