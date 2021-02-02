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В Україну із Данії екстрадували наркоділка із Житомирщини

Вівторок, 2 лютого 2021, 14:17

За сприяння "Інтерполу", із королівства Данія в Україну екстрадували чоловіка, який організував на Житомирщині наркогрупу, яка виготовляла і розповсюджувала амфетамін.

Джерело: Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції

Деталі: Відзначається, що у липні 2019 року організатор наркогрупи із Житомира скористався схожістю зі своїм рідним братом і за його закордонним паспортом виїхав з України.

Чоловіка оголосили у міжнародний розшук.

Рік зловмисник переховувався від правоохоронців,  але за сприяння "Інтерполу", 50-річного українця затримали у Данії та екстрадували в Україну.

Зловмисника доставили в ізолятор тимчасового тримання.

За незаконні наркооборудки йому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

 

У 2019 році правоохоронці затримали 4 учасників злочинної групи, яка виготовляла та збувала амфетамін, але головний фігурант втік за кордон.

 

Йдеться про мешканця Житомирщини, який залучив своїх рідних і близьких до виробництва і розповсюдження психотропів у Житомирській та Вінницькій областях.

 

Затриманим зловмисникам вручили підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Українська правда
Теми: наркотикиЖитомирщинаІнтерпол


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