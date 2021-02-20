США відреагували на введення Україною санкцій проти Медведчука

Сполучені Штати висловили підтримку Україні після введення санкцій проти кума президента РФ Віктора Медведчука.

Джерело: заява посольства США в Україні

Деталі: Рада національної безпеки і оборони України 19 лютого включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список.

США підтримали такий крок української влади та нагадали, що санкції проти Медведчука були введені Вашингтоном ще у 2014 році.

Дослівно: "Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності за допомогою санкцій. З 2014 року щодо Медведчука введені санкції США за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України".

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