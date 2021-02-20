США відреагували на введення Україною санкцій проти Медведчука
Субота, 20 лютого 2021, 15:59
Сполучені Штати висловили підтримку Україні після введення санкцій проти кума президента РФ Віктора Медведчука.
Джерело: заява посольства США в Україні
Деталі: Рада національної безпеки і оборони України 19 лютого включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список.
США підтримали такий крок української влади та нагадали, що санкції проти Медведчука були введені Вашингтоном ще у 2014 році.
Дослівно: "Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності за допомогою санкцій. З 2014 року щодо Медведчука введені санкції США за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України".
Нагадаємо:
- Під санкції РНБО, погоджені Володимиром Зеленським, серед інших потрапили мережа спортивних товарів "Спортмастер", велика російська фармацевтична компанія та енергетичні підприємства, загалом 19 юросіб.
- ЗМІ повідомляють, що санкції проти Оксани Марченко і цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк ввели через те, що вони є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області, який фінансував бойовиків "Л-ДНР".
- Дружина Медведчука Оксана Марченко після введення санкцій, заявила, що вступає у ОПЗЖ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введення Україною санкцій проти кума президента РФ Віктора Медведчука це "тривожна інформація", яка може привести до військового вирішення на Донбасі.
Українська правда