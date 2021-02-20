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США отреагировали на введение Украиной санкций против Медведчука

Суббота, 20 февраля 2021, 15:59
США отреагировали на введение Украиной санкций против Медведчука

Соединенные Штаты выразили поддержку Украине после введения санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука.

Источник: заявление посольства США в Украине

Детали: Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.

США поддержали такой шаг украинской власти и напомнили, что санкции против Медведчука были введены Вашингтоном еще в 2014 году.

Дословно: "Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности с помощью санкций. С 2014 года относительно Медведчука введены санкции США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины".

Напомним:

Под санкции СНБО, согласованные Владимиром Зеленским, среди прочих попали сеть спортивных товаров "Спортмастер", крупная российская фармацевтическая компания и энергетические предприятия, всего - 19 юрлиц.

Жена Медведчука Оксана Марченко после введения санкций заявила, что вступает в ОПЗЖ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука это "тревожная информация", которая может привести к военному решению на Донбассе.

Украинская правда
Темы: санкцииМедведчукСША
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