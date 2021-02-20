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Марченко після санкцій заявила, що йде в політику, бо її сім’я – "майбутнє України"

Субота, 20 лютого 2021, 14:38
Марченко після санкцій заявила, що йде в політику, бо її сім’я – майбутнє України

Дружина нардепа Віктора Медведчука Оксана Марченко, проти якої 19 лютого ввели санкції, заявила, що вступає у партію "Опозиційна платформа – За життя".

Джерело: Youtube Марченко

Пряма мова: "Тепер замість одного Медведчука ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула йти в політику, але ви не залишили мені вибору.

Відсьогодні я вступаю в партію "Опозиційна платформа – За життя", де своїм головним завданням бачу захист українського народу від зеленого свавілля і беззаконня".

Деталі: За словами Марченко, у 2003 році чинний президент Володимир Зеленський разом із своєю командою та братами Шефірами завітав до неї додому і просив про допомогу у працевлаштувані. 

Марченко каже, що вона була "гостинною" і допомогла тоді Зеленському з роботою.

Себе і свого чоловіка Віктора Медведчука вона називає "законослухняними громадянами" та "майбутнім України".

Передісторія: Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, а причиною називають фінансування тероризму.

РНБО ухвалила рішення "вжити невідкладних заходів" для повернення у держвласність частини нафтопродуктпроводу, продаж якого пов’язували із Медведчуком.

ЗМІ повідомляють, що Санкції Марченко і цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк ввели через те, що вони є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області, який фінансував бойовиків "Л-ДНР".

Санкції передбачають 5 обмежень.

Читайте також: Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали

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Що було раніше: 

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Українська правда

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Теми: МедведчуксанкціїОПЗЖ
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