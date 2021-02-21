Служба безпеки України намагалася пом'якшити санкції, які РНБО ввело проти 8 фізосіб, включаючи Віктора Медведчука та проти 19 компаній.

Джерело: ZN.UA з посиланням на співрозмовників в СБУ

Деталі: Незважаючи на спроби керівництва СБУ пом'якшити санкційний удар, Рада національної безпеки і оборони України ввела більш жорсткий варіант документу з розширеним переліком обмежень.

Згідно з пропозиціями СБУ, винесеним на засідання РНБО 19 лютого, передбачалося введення лише п'яти видів санкцій:

блокування активів - тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торгових операцій;

призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, її внутрішні води, порти.

Однак секретар РНБО Олексій Данилов запропонував з голосу додатково 7 обмежень до 5. Під час голосування було озвучено пропозицію затвердити остаточне рішення про застосування додаткових санкцій. В результаті було додано ще 7 позицій:

обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом.

Передісторія: Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, а причиною називають фінансування тероризму.

Санкції стосовно Марченко і цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк ввели через те, що вони є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області, який фінансував бойовиків "Л-ДНР".

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