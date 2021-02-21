Служба безопасности Украины пыталась смягчить санкции, которые СНБО ввел против 8 физлиц, включая Виктора Медведчука и против 19 компаний.

Источник: ZN.UA

Детали: Несмотря на попытки руководства СБУ смягчить санкционный удар, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял более жесткий вариант документа с расширенным перечнем ограничений.

Согласно предложениям СБУ, вынесенным на заседание СНБО 19 февраля, предусматривалось введение лишь пяти видов санкций:

блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в море Украины, ее внутренние воды, порты.

Однако секретарь СНБО Алексей Данилов предложил с голоса дополнительно 7 ограничений к 5. Во время голосования было озвучено предложение утвердить окончательное решение о применении дополнительных санкций. В результате было добавлено еще 7 позиций:

ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим законом.

Предыстория: Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.

Санкции в отношении Марченко и гражданской жены Козака Натальи Лавренюк ввели из-за того, что они являются обладательницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области, который финансировал боевиков "Л-ДНР".

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