Санкции против Медведчука: Зеленский и Данилов обсудили следующие шаги
Понедельник, 22 февраля 2021, 16:16
Президент Владимир Зеленский обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым следующие шаги после внедрения санкций против "кума Путина" Виктора Медведчука.
Источник: сайт Офиса президента
Дословно: "Собеседники (Данилов и Зеленский - УП) также обсудили следующие шаги в контексте выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны.
Были уточнены планы работы СНБО на ближайший период и обсуждены вопросы увеличения штатной численности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны".
Детали: Также Данилов проинформировал Зеленского об актуальных угрозах в финансовой и энергетической сферах Украины.
Предыстория:
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список. Причиной назвали финансирование терроризма.
- Санкции в отношении Марченко и гражданской жены Козака Натальи Лавренюк ввели из-за того, что они являются обладательницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области, который финансировал боевиков "Л-ДНР".
Украинская правда