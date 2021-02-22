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Санкции против Медведчука: Зеленский и Данилов обсудили следующие шаги

Понедельник, 22 февраля 2021, 17:16

Президент Владимир Зеленский обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым следующие шаги после внедрения санкций против "кума Путина" Виктора Медведчука.

Источник: сайт Офиса президента

Дословно: "Собеседники (Данилов и Зеленский - УП) также обсудили следующие шаги в контексте выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны.

Были уточнены планы работы СНБО на ближайший период и обсуждены вопросы увеличения штатной численности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны".

Детали: Также Данилов проинформировал Зеленского об актуальных угрозах в финансовой и энергетической сферах Украины.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДаниловМедведчук


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