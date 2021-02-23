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Україна закликає ООН провести експертизу екологічного збитку в ОРДЛО

Вівторок, 23 лютого 2021, 18:04
Україна закликає ООН провести експертизу екологічного збитку в ОРДЛО

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що непідконтрольний українській владі Донбас став потенційним джерелом техногенної та екологічної катастрофи, тому там потрібно провести експертизу екологічного збитку.

Джерело: Кислиця під час засідання Генеральної асамблеї ООН по ситуації на тимчасово окупованих територіях України, якого цитує "Новости Донбасса"

Деталі: Він розповів, що у 2018 році угруповання "ДНР" припинила відкачувати воду з шахти "Юнком" в місті Бунге, де радянський уряд провів ядерний вибух. Внаслідок цього радіація вже забруднює поверхневі й ґрунтові води.

Пряма мова Кислиці: "Ми закликаємо ООН провести експертизу екологічного збитку на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".

Передісторія:

  • Навесні 2018 року стало відомо, що бойовики наказали відключити обладнання в радіоактивній шахті "Юнком" в н.п. Бунге (колишній Юнокомунарівськ).
  • У США закликали Росію і її бойовиків діяти відповідально.
  • На той момент глава Мінекології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що можливе затоплення бойовиками шахти "Юнком" на Донбасі становить серйозну загрозу для екологічної безпеки - загрожує отруєнням питної води - не тільки для України, а й сусідніх країн.
  • Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніковзаявив, що низці непідконтрольних уряду районів на сході України загрожує екологічна катастрофа.
  • Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук під час засідання Радбезу ООН розповів, що окупаційна влада на Донбасі не відкачує воду з радіоактивної порожнини, яка утворилася після ядерного вибуху на території шахти "Юнком", і радіація потрапила у горизонти питної води.
  • Кравчук вимагає від Росії допустити на окуповані території Міжнародне агентство з атомної енергії – ті ніяк не реагують.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасокупаціяООН
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