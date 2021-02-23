Україна закликає ООН провести експертизу екологічного збитку в ОРДЛО

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що непідконтрольний українській владі Донбас став потенційним джерелом техногенної та екологічної катастрофи, тому там потрібно провести експертизу екологічного збитку.

Джерело: Кислиця під час засідання Генеральної асамблеї ООН по ситуації на тимчасово окупованих територіях України, якого цитує "Новости Донбасса"

Деталі: Він розповів, що у 2018 році угруповання "ДНР" припинила відкачувати воду з шахти "Юнком" в місті Бунге, де радянський уряд провів ядерний вибух. Внаслідок цього радіація вже забруднює поверхневі й ґрунтові води.

Пряма мова Кислиці: "Ми закликаємо ООН провести експертизу екологічного збитку на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".

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