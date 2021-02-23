Україна закликає ООН провести експертизу екологічного збитку в ОРДЛО
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що непідконтрольний українській владі Донбас став потенційним джерелом техногенної та екологічної катастрофи, тому там потрібно провести експертизу екологічного збитку.
Джерело: Кислиця під час засідання Генеральної асамблеї ООН по ситуації на тимчасово окупованих територіях України, якого цитує "Новости Донбасса"
Деталі: Він розповів, що у 2018 році угруповання "ДНР" припинила відкачувати воду з шахти "Юнком" в місті Бунге, де радянський уряд провів ядерний вибух. Внаслідок цього радіація вже забруднює поверхневі й ґрунтові води.
Пряма мова Кислиці: "Ми закликаємо ООН провести експертизу екологічного збитку на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей".
Передісторія:
- Навесні 2018 року стало відомо, що бойовики наказали відключити обладнання в радіоактивній шахті "Юнком" в н.п. Бунге (колишній Юнокомунарівськ).
- У США закликали Росію і її бойовиків діяти відповідально.
- На той момент глава Мінекології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що можливе затоплення бойовиками шахти "Юнком" на Донбасі становить серйозну загрозу для екологічної безпеки - загрожує отруєнням питної води - не тільки для України, а й сусідніх країн.
- Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніковзаявив, що низці непідконтрольних уряду районів на сході України загрожує екологічна катастрофа.
- Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук під час засідання Радбезу ООН розповів, що окупаційна влада на Донбасі не відкачує воду з радіоактивної порожнини, яка утворилася після ядерного вибуху на території шахти "Юнком", і радіація потрапила у горизонти питної води.
- Кравчук вимагає від Росії допустити на окуповані території Міжнародне агентство з атомної енергії – ті ніяк не реагують.