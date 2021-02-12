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Радіація потрапила у води Донбасу: Кравчук у Радбезі ООН

П'ятниця, 12 лютого 2021, 10:57
Радіація потрапила у води Донбасу: Кравчук у Радбезі ООН

Окупаційна влада на Донбасі не відкачує воду з радіоактивної порожнини, яка утворилася після ядерного вибуху на території шахти "Юнком", і радіація потрапила у горизонти питної води.

Джерело: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук під час засідання Радбезу ООН, Україна в ТКГ

Пряма мова: "Донбас знаходиться на межі екологічної катастрофи. І не тільки в зв'язку з забрудненням повітря і грунту, вибухами боєприпасів і мін, а й внаслідок радіоактивних викидів.

Нагадаю, що в 1979 році на території шахти "Юнком", яка зараз знаходиться на тимчасово окупованому Донбасі, радянським урядом був проведений ядерний вибух.

Після вибуху в шахті утворилася радіоактивна порожнина, з якої постійно потрібно відкачували воду, щоб радіація не потрапляла на поверхню і в грунтові води.

Майже три роки тому окупаційна адміністрація припинила відкачування підземних вод, і радіація вже проникає в горизонти питної води".

Деталі: За словами Кравчука, внаслідок російської агресії МАГАТЕ з 2014 року не в змозі перевіряти локації на окупованих територіях, де використовується ядерний матеріал.

Він додав, що Україна, незважаючи на зусилля, досі не отримала відповіді російської сторони на запит.

Передісторія:

  • Навесні 2018 року стало відомо, що бойовики наказали відключити обладнання в радіоактивній шахті "Юнком" в н.п. Бунге (колишній Юнокомунарівськ).
  • У США закликали Росію і її бойовиків діяти відповідально.
  • На той момент глава Мінекології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що можливе затоплення бойовиками шахти "Юнком" на Донбасі становить серйозну загрозу для екологічної безпеки - загрожує отруєнням питної води - не тільки для України, а й сусідніх країн.
  • Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що низці непідконтрольних уряду районів на сході України загрожує екологічна катастрофа.

Українська правда

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Теми: ДонбасекологіяводаТКГООН
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