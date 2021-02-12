Радіація потрапила у води Донбасу: Кравчук у Радбезі ООН

Окупаційна влада на Донбасі не відкачує воду з радіоактивної порожнини, яка утворилася після ядерного вибуху на території шахти "Юнком", і радіація потрапила у горизонти питної води.

Джерело: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук під час засідання Радбезу ООН, Україна в ТКГ

Пряма мова: "Донбас знаходиться на межі екологічної катастрофи. І не тільки в зв'язку з забрудненням повітря і грунту, вибухами боєприпасів і мін, а й внаслідок радіоактивних викидів.

Нагадаю, що в 1979 році на території шахти "Юнком", яка зараз знаходиться на тимчасово окупованому Донбасі, радянським урядом був проведений ядерний вибух.

Після вибуху в шахті утворилася радіоактивна порожнина, з якої постійно потрібно відкачували воду, щоб радіація не потрапляла на поверхню і в грунтові води.

Майже три роки тому окупаційна адміністрація припинила відкачування підземних вод, і радіація вже проникає в горизонти питної води".

Деталі: За словами Кравчука, внаслідок російської агресії МАГАТЕ з 2014 року не в змозі перевіряти локації на окупованих територіях, де використовується ядерний матеріал.

Він додав, що Україна, незважаючи на зусилля, досі не отримала відповіді російської сторони на запит.

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