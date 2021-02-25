Козак оскаржує санкції проти себе у Верховному суді

Народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак оскаржує у Верховному Суді указ, яким президент ввів проти нього санкції.

Джерело: пресслужба Верховного суду

Деталі: Йдеться про указ Володимира Зеленського від 2 лютого 2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Козак оскаржує додаток № 1, відповідно до якого застосовано санкції проти нього.

Позов до суду надійшов 24 лютого.

Це не перший позов, який надійшов до суду щодо оскарження указу Зеленського про санкції. До того суд отримав ще 3 позовні заяви.

Зокрема, ухвалою від 9 лютого позовну заяву громадянина залишено без руху і встановлено позивачеві 10-денний строк для усунення недоліків. Ухвалою від 9 лютого відмовлено у відкритті провадження.

А 11 лютого суд виніс ухвалу про відкриття провадження за позовом громадянина. Справу призначено до розгляду на 15 березня 2021 року.

Ухвалою від 16 лютого позовну заяву ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк для усунення недоліків.

Крім цього, Верховний Суд ухвалою від 23 лютого продовжив на десять днів (з дня вручення копії цієї ухвали) строк на усунення недоліків за позовною заявою ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації".

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