Народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак оспаривает в Верховном суде указ, которым президент ввел против него санкции.

Источник: пресс-служба Верховного суда

Детали: Речь идет об указе Владимира Зеленского от 2 февраля 2021 года "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Козак оспаривает приложение №1, согласно которому применены санкции против него.

Иск в суд поступил 24 февраля.

Это не первый иск, который поступил в суд относительно обжалования указа Зеленского о санкциях. До этого суд получил еще 3 исковых заявления.

В частности, постановлением от 9 февраля исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу 10-дневный срок для устранения недостатков. Постановлением от 9 февраля отказано в открытии производства.

А 11 февраля суд вынес определение об открытии производства по иску гражданина. Дело назначено к рассмотрению на 15 марта 2021 года.

Постановлением от 16 февраля исковое заявление ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" оставлено без движения и установлен истцу срок для устранения недостатков.

Кроме этого, Верховный Суд постановлением от 23 февраля продлил на десять дней (со дня вручения копии постановления) срок на устранение недостатков по иску ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации".

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