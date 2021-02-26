Зеленський відсторонив главу Конституційного суду ще на місяць
П'ятниця, 26 лютого 2021, 17:54
Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ ще на місяць.
Джерело: указ глави держави від 26 лютого
Дослівно: "Відсторонити Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду України з 28 лютого 2021 року строком на один місяць".
Що передувало: 29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.
Передісторія:
- Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
- 28 грудня Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу". Тупицький стверджує, що про підозру не повідомлений.
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.
- 30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
Знати більше: Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного Суд
Українська правда