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Зеленський відсторонив главу Конституційного суду ще на місяць

П'ятниця, 26 лютого 2021, 17:54
Зеленський відсторонив главу Конституційного суду ще на місяць

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ ще на місяць.

Джерело: указ глави держави від 26 лютого

Дослівно: "Відсторонити Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду України з 28 лютого 2021 року строком на один місяць".

Що передувало: 29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.

Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 28 грудня Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу". Тупицький стверджує, що про підозру не повідомлений.
  • 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.
  • 30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.

Знати більше: Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного Суд

Українська правда

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Теми: КСТупицькийЗеленський
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