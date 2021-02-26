Зеленський відсторонив главу Конституційного суду ще на місяць

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ ще на місяць.

Джерело: указ глави держави від 26 лютого

Дослівно: "Відсторонити Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду України з 28 лютого 2021 року строком на один місяць".

Що передувало: 29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.

Передісторія:

Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).

28 грудня Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу". Тупицький стверджує, що про підозру не повідомлений.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.

30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.

Знати більше: Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного Суд