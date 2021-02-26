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Зеленський відсторонив главу Конституційного суду ще на місяць

П'ятниця, 26 лютого 2021, 18:54

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ ще на місяць.

Джерело: указ глави держави від 26 лютого

Дослівно: "Відсторонити Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду України з 28 лютого 2021 року строком на один місяць".

Що передувало: 29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.

Українська правда
Теми: КСТупицькийЗеленський


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