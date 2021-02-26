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Зеленский отстранил главу Конституционного суда еще на месяц

Пятница, 26 февраля 2021, 18:54

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ еще на месяц.

Источник: указ главы государства от 26 февраля

Дословно: "Отстранить Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда Украины по 28 февраля 2021 года сроком на один месяц".

Что предшествовало: 29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

Украинская правда
Темы: КСТупицкийЗеленский


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