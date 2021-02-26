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Зеленский отстранил главу Конституционного суда еще на месяц

Пятница, 26 февраля 2021, 17:54
Зеленский отстранил главу Конституционного суда еще на месяц

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ еще на месяц.

Источник: указ главы государства от 26 февраля

Дословно: "Отстранить Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда Украины по 28 февраля 2021 года сроком на один месяц".

Что предшествовало: 29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода". Тупицкий утверждает, что о подозрении не поставлен в известность.
  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
  • 30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.

Знать больше: Неприкасаемые. Разбираем биографии и решения судей Конституционного Суда

Украинская правда

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Темы: КСТупицкийЗеленский
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