Зеленский отстранил главу Конституционного суда еще на месяц

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ еще на месяц.

Источник: указ главы государства от 26 февраля

Дословно: "Отстранить Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда Украины по 28 февраля 2021 года сроком на один месяц".

Что предшествовало: 29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.