Рабінович пригрозив Зеленському імпічментом: "Фашистський диявол"

Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович пригрозив ініціювати імпічмент президенту Володимиру Зеленському після того, як той затвердив блокування каналів, підконтрольних лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Джерело: Рабінович із трибуни Верховної Ради в оточенні Медведчука й інших соратників

Пряма мова Рабіновича: "Сьогодні ми прокинулися в іншій країні… Сьогодні вночі, а чорти завжди діють вночі, вперше за весь час існування незалежної України, було здійснено вимкнення одразу трьох провідних інформаційних телеканалів.

За день до цього СБУ здійснила провокації проти групи Telegram-каналів.

Скажу більше: влада, яка зрослася зі справжніми злодіями, дала команду вбивати незалежних журналістів – для цього утворили групу так званих патріотів, а вбивця Стерненко спеціально звільнений декілька днів тому, щоб очолити цю групу".

Деталі: За словами соратника Медведчука, "Зеленський кинув виклик народу України, він кинув виклик європейському майбутньому України, оскільки фашизм – це не майбутнє і не європейський вибір, а коли забороняють і спалюють книги, закривають канали, вбивають журналістів – це справжній фашизм".

Пряма мова Рабіновича: "Фашизм Зеленського сьогодні вийшов на наші вулиці. Багатьом диктаторам здавалося, що вони, придушивши свободу слова, будуть правити вічно, у своїх головах вони вже намалювали собі другий, третій та четвертий строк.

Побачивши свій "знечтожений" рейтинг та зріст підтримки нашої політичної партії, сьогодні ви вдарили у серце демократії – у свободу слова. Існування демократичної незалежної України – під загрозою.

Найближчим часом ми проведемо надзвичайний з'їзд партії, який визначить наш подальші кроки. Ви не затулите рота ні нашій партії, ні мільйонам наших виборців…

Ми ініціюємо процедуру імпічменту президента Зеленського, що познущався над виборцями і над країною. Сьогодні фашизм у нашій країні отримав свій колір – зелений. Але як наші батьки й діди свого часу зупинили й перемогли фашизм, ми зробимо те ж саме. No pasaran, фашизм не пройдет – и вы все погибните, потому что вы - фашистский дьявол!".

Інші подробиці: Рабінович запевнив, що блокування опозиційних каналів потрібне владі, щоб далі обкрадати народ.

Наприкінці свого виступу Рабінович заспівав "Вставай, страна огромная…" – перший рядок радянськї пісні "Священна війна".

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