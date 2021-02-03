За результатами опитування КМІС, серед лідерів 4-х іноземних держав, українці більше довіряють самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, але противників у Лукашенка в Україні більше, ніж симпатиків.

Джерело: результати опитування КМІС

Дослівно: "Серед списку лідерів, найбільше респондентів – 36% – довіряють Лукашенку. Але при цьому 53,6% не довіряють йому, тому його баланс довіри-недовіри становить -17,6%.

Джо Байдену і Емманюелю Макрону довіряють, відповідно, 26,7% та 26,2% українців, а не довіряють – 23,3% і 23,2%. Їхній баланс позитивний і становить, відповідно, +3,4% та +3%".

Деталі: При цьому найгірше українці ставляться до президента Росії Володимира Путіна – 79,8% йому не довіряють проти 14,4% тих, хто довіряє (баланс – -65,4%).

Дослідження проводилося з 27 січня до 1 лютого 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) було опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Раніше у новині не враховувався баланс довіри-недовіри.

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