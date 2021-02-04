Міжнародна і Європейська федерації журналістів засудили закриття каналів Медведчука

Міжнародна і Європейська федерації журналістів засудили санкції, запроваджені в Україні проти телеканалів, пов’язаних із кумом президента Росії, народним депутатом від "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на заяву організацій від 3 лютого

Деталі: У заяві Міжнародна й Європейська федерації журналістів називають блокування телеканалів "112 Україна", "NewsOne" та ZIK "позасудовою і політично вмотивованою забороною" на мовлення.

Секретар Міжнародної федерації журналістів Ентоні Белланжер назвав такі санкції неприйнятними в умовах демократії, а генеральний секретар Європейської федерації журналістів Рікардо Ґутьєррес заявив, що вони не відповідають міжнародним стандартам щодо свободи вираження поглядів та свободи преси.

Пряма мова Белланжера: "Ця вибіркова і політично вмотивована заборона неприйнятна в умовах демократії. Заборона ставить під загрозу роботу сотень працівників засобів масової інформації, які не мають нічого спільного з політичною приналежністю власників ЗМІ. МФЖ закликає українську владу скасувати заборону і поважати свободу інформації та слова".

Пряма мова Ґутьєрреса: "Заборона мовлення є однією з найбільш екстремальних форм обмеження свободи ЗМІ. Ці заборони повинні застосовуватися лише у дуже виняткових обставинах. Держави зобов’язані гарантувати ефективний плюралізм ЗМІ… Здається очевидним, що президентське рішення зовсім не відповідає міжнародно-правовим стандартам щодо свободи вираження поглядів та засобів масової інформації".

Передісторія:

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції "Опозиційна платформа – За життя" й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та 8 юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Медіахолдинг Медведчука "Новости" заявив про "політичну розправу над неугодними ЗМІ". Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZiK планують боротися за своє право бути в ефірі.

В Офісі президента заявили, що санкції проти Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є зазіханням на свободу слова, а є виключно боротьбою із "чужорідної пропагандою".

Медведчук вбачав "елемент зовнішнього управління" в рішенні Зеленського і називав його незаконним.

За даними ЗМІ, підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних із ним юросіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму. І нібито 29 січня на літаки Медведчука й Козака теж наклали санкції.

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Канали для старого друга: що відомо про власника NewsOne та 112

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