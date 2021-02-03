Медведчук вважає, що Зеленського напоумили ззовні блокувати його канали

Один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук заперечує зв’язок телеканалів "112 Україна", Zik та NewsOne із Росією.

Джерело: Медведчук у коментарі "Радіо Свобода"

Деталі: Кум російського президента Володимира Путіна вважає незаконними санкції проти каналів, які юридично належать народному депутату від ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Медведчук упевнений, що тут є "елемент зовнішнього управління", що Зеленському хтось порадив ухвалити рішення про санкції, і що воно погубить його політично.

Він також заявив, що "терор" влади і "війна проти ЗМІ" почалися з обшуків у Telegram-каналів і продовжилися блокуванням трьох каналів. За словами Медведчука, працівники каналів постраждали від "бєспредєла" й "узурпації влади".

Тому ОПЗЖ планує ініціювати імпічмент.

Пряма мова: "Згідно із законом, на підставі якого винесені санкції, економічні та інші, вони не можуть бути застосовані щодо громадян України, а також юридичних осіб, зареєстрованих за українським законодавством.

Це – захід для нерезидентів, осіб, які мають іноземне громадянство, а також осіб без громадянства та іноземних юридичних компаній.

Інших підстав для застосування санкцій до громадянина України, народного депутата України, члена політради нашої партії Тараса Козака немає – ні в чинному законодавстві, ні в Конституції, як і не має підстав для застосування цих санкцій до юросіб, де існує реєстрація трьох каналів".

Нагадаємо: За даними моніторингів "Детектора медіа", канали 112, ZIK та Newsone, які потрапили під санкції РНБО 2 лютого, систематично поширювали меседжі російської пропаганди в Україні.

Передісторія:

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK. Спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування за це рішення. Трансляцію каналів Медведчука почали припиняти.

Також 29 січня було накладено санкції на літаки Медведчука й Козака, які літали до Росії.

Медіахолдинг Медведчука "Новости" заявив про "політичну розправу над неугодними ЗМІ". Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZiK планують боротися за своє право бути в ефірі.

В Офісі президента заявили, що санкції проти Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є зазіханням на свободу слова, а є виключно боротьбою із "чужорідної пропагандою".

За даними DT.ua, підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних із ним юросіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

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