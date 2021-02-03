Медведчук вважає, що Зеленського напоумили ззовні блокувати його канали

Один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук заперечує зв’язок телеканалів "112 Україна", Zik та NewsOne із Росією.

Джерело: Медведчук у коментарі "Радіо Свобода"

Деталі: Кум російського президента Володимира Путіна вважає незаконними санкції проти каналів, які юридично належать народному депутату від ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Медведчук упевнений, що тут є "елемент зовнішнього управління", що Зеленському хтось порадив ухвалити рішення про санкції, і що воно погубить його політично.

Він також заявив, що "терор" влади і "війна проти ЗМІ" почалися з обшуків у Telegram-каналів і продовжилися блокуванням трьох каналів. За словами Медведчука, працівники каналів постраждали від "бєспредєла" й "узурпації влади".

Тому ОПЗЖ планує ініціювати імпічмент.

Пряма мова: "Згідно із законом, на підставі якого винесені санкції, економічні та інші, вони не можуть бути застосовані щодо громадян України, а також юридичних осіб, зареєстрованих за українським законодавством.

Це – захід для нерезидентів, осіб, які мають іноземне громадянство, а також осіб без громадянства та іноземних юридичних компаній.

Інших підстав для застосування санкцій до громадянина України, народного депутата України, члена політради нашої партії Тараса Козака немає – ні в чинному законодавстві, ні в Конституції, як і не має підстав для застосування цих санкцій до юросіб, де існує реєстрація трьох каналів".

Нагадаємо: За даними моніторингів "Детектора медіа", канали 112, ZIK та Newsone, які потрапили під санкції РНБО 2 лютого, систематично поширювали меседжі російської пропаганди в Україні.

Передісторія:

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK. Спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування за це рішення.

Трансляцію каналів Медведчука почали припиняти сервіси на всіх платформах.

Медіахолдинг Медведчука "Новости" заявив про "політичну розправу над неугодними ЗМІ". Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZiK планують боротися за своє право бути в ефірі.

В Офісі президента заявили, що санкції проти Тараса Козака і трьох каналів підконтрольних Віктору Медведчуку не є зазіханням на свободу слова, а є виключно боротьбою із "чужорідної пропагандою".

За даними ЗМІ, підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних із ним юросіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

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