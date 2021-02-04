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Співкерівника Боснії допитали у справі викраденої в Луганську ікони

Четвер, 4 лютого 2021, 21:02

Голова Президії Боснії і Герцеговини (БіГ) Мілорад Додік був допитаний в четвер, 4 лютого, в прокуратурі БіГ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач"

Сторона обвинувачення заявила, що допит відбувся в рамках справи, яка відома громадськості як "Ікона", але більше інформації та подробиць про це слухання не розголошується.

Раніше прокуратура БіГ повідомляла, що активно проводиться збір доказів та допит свідків по справі. Зокрема, було заслухано посла БіГ в Росії. Також повідомлялося, що запит про міжнародну правову допомогу було направлено до компетентних установ.

Як повідомлялося, під час візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Боснії і Герцеговини йому подарували 300-річну українську ікону, що раніше зберігалася в Луганську. Пізніше українська ікона повернулася до Боснії і Герцеговини для проходження експертизи.

Українська ікона, яку проросійський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ РФ Сергєю Лаврову, повернулась до Боснії.

Посольство України в Боснії і Герцеговині заявило, що ікону треба повернути Україні.

Додік раніше заявляв, що поверне українську ікону, викрадену в Луганську, тим, від кого її отримав - але не Україні. 

Додік каже, що історія про ікону була сфабрикована в Боснії і що Україна ніколи не порушувала питання про її зникнення. 

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона була вивезена з окупованого Донбасу у 2018 році через Росію та Сербію

Читайте детальніше: Крадіжка для Лаврова: як ікона з окупованого Луганська підриває вплив Росії на Балканах.



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