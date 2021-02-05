У КС кажуть, що Тупицький працює з дому і отримує зарплату

У зв’язку з тим, що співробітники Управління держохорони не пускають відстороненого указом президента голову Конституційного суду Олександра Тупицького на робоче місце у приміщення суду, він виконує службові обов’язки в режимі дистанційної роботи.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на відповідь КСУ на інформаційний запит

Дослівно: "У зв’язку з недопущенням голови суду працівниками Управління державної охорони України до робочого кабінету, наразі Тупицький О.М. виконує службові обов’язки в режимі дистанційної роботи, яку в Конституційному суді України запроваджено на період дії карантину".

Деталі: При цьому в суді зазначили, що указ президента Володимира Зеленського „Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року не позбавляє Тупицького статусу судді Конституційного суду.

Більше того, в документі вказано, що "з огляду на законодавчо передбачену процедуру обрання голови суду, згаданий указ президента України не має наслідком відсторонення Тупицького від посади голови Конституційного суду України".

Таким чином, як заявили в КС, виконання головою Конституційного суду дистанційної роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав, а також передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені законодавством України.

Передісторія:

Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).

28 грудня Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.

30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.

На зборах суддів Конституційного Суду 5 січня 2021 року не мовилося про відсторонення з посади голови КС Олександра Тупицького. У суді вважають, що підстав для відсторонення голови КС немає.

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