Зеленський перефразував Булгакова: "Не читайте перед обедом продажные СМИ"

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні потроллив тих, хто повівся на провокацію про "заборону Булгакова в Україні" та пов’язав його цитату із контекстом закриття пропагандистстьких телеканалів із орбіти кума Путіна Віктора Медведчука.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Почну сьогодні з цитати нашого українського письменника, якого, як і наші українські території, ми нікому не збираємось віддавати або дарувати. Це – Михайло Булгаков. Цитата мовою оригіналу "не читайте перед обедом советских газет".

Позвольте дополнить классика (перейшов на російську Зеленський): не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы… Ну если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни".

Деталі: Попри заяви окремих політиків та низки ЗМІ, Зеленський запевнив, що в Україні немає жодних проблем з виданням російськомовних книг, а твори письменників Михайла Булгакова та Бориса Акуніна можна придбати в центрі Києва.

Зеленський зазначив, що лише одному видавництву, відповідно до українського законодавства, було відмовлено у ввезенні примірників роману "Майстер і Маргарита". Але не через Булгакова, а через передмову, де вказані діячі, які підтримали анексію Криму.