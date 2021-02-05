Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський перефразував Булгакова: "Не читайте перед обедом продажные СМИ"

П'ятниця, 5 лютого 2021, 18:27

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні потроллив тих, хто повівся на провокацію про "заборону Булгакова в Україні" та пов’язав його цитату із контекстом закриття пропагандистстьких телеканалів із орбіти кума Путіна Віктора Медведчука.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Почну сьогодні з цитати нашого українського письменника, якого, як і наші українські території, ми нікому не збираємось віддавати або дарувати. Це – Михайло Булгаков. Цитата мовою оригіналу "не читайте перед обедом советских газет".

Позвольте дополнить классика (перейшов на російську Зеленський): не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы… Ну если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни".

Деталі: Попри заяви окремих політиків та низки ЗМІ, Зеленський запевнив, що в Україні немає жодних проблем з виданням російськомовних книг, а твори письменників Михайла Булгакова та Бориса Акуніна можна придбати в центрі Києва.

Зеленський зазначив, що лише одному видавництву, відповідно до українського законодавства, було відмовлено у ввезенні примірників роману "Майстер і Маргарита". Але не через Булгакова, а через передмову, де вказані діячі, які підтримали анексію Криму.

Валентина Романенко, УП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Канали Порошенка показують агентів Кремля частіше, ніж масло Roshen

відеоЗеленський записав звернення російською та прокоментував закриття каналів Медведчука

Данілов каже, що санкції проти холдингу Медведчука готували 8 місяців

фотоВенедіктова представила нового прокурора Одещини

У Раді запропонували закрити вхід журналістам Медведчука, ОПЗЖ "пішла в бій"

Рада підтримала перехід на електронні трудові книжки

Усі новини...
Останні новини
19:10
Світові ціни на продовольство зросли найбільше з 2014 року
19:09
Справа "Мотор Січі": У Мін'юсті розповіли про підготовку до арбітражу
19:07
УЗ: дитячі і студентські квитки на "Інтерсіті+" відтепер можна купити через чат-бот
18:59
відеоЗеленський: Канали Порошенка показують агентів Кремля частіше, ніж масло Roshen
18:45
Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку
18:27
відеоЗеленський перефразував Булгакова: "Не читайте перед обедом продажные СМИ"
18:21
У Москві арештували майже тисячу учасників мітингів за Навального
18:21
відеоЗеленський записав звернення російською та прокоментував закриття каналів Медведчука
18:13
Степанов запевнив, що умови нового карантину будуть м’якшими
18:06
Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!