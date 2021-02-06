Аварія на Дніпропетровщині: ряд поїздів затримуються й змінюють маршрут

Через сходження з рейок вантажних вагонів біля станції Воскобійня у Дніпропетровській області змінено склад поїзда Інтерсіті+ Київ-Покровськ, деякі поїзди затримуються та слідують зміненим маршрутом.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "У зв'язку з продовженням робіт по відновленню колії після аварійного сходження вантажних вагонів біля станції Воскобійня, деякі маршрути пасажирських поїздів зазнають змін.

Так, для поїзда 734 Київ-Покровськ класу Інтерсіті+ буде замінено рухомий склад з Hyundai Rotem на сидячі вагони 1 класу, а вимушена затримка в русі через об'їзд неелектрифікованими ділянками складе орієнтовно +2 години. Постіль та чай пасажирам поїзда буде надано безкоштовно.

Просимо пасажирів, що слідують до Дніпра та інших станцій у регіоні, з розумінням поставитися до форс-мажорної ситуації та слідкувати за оновленнями, ми докладаємо всіх зусиль, щоб кожен пасажир прибув до пункту призначення з мінімальною затримкою.

За бажання пасажири можуть безкоштовно обміняти або здати квитки у касі вокзалу".

Деталі: Укрзалізниця повідомила, що поїзди №3 Запоріжжя — Ужгород, №41 Дніпро — Трускавець, №85 Новоолексіївка — Львів/Ковель та №731 Запоріжжя — Київ зі станції Дніпро відправляться за стандартним маршрутом. Орієнтовна затримка в дорозі — 1 година.

Поїзди №53 Дніпро — Одеса, №79 Дніпро — Київ, №11 Новоолексіївка — Київ, №37 Запоріжжя — Київ, №9 Маріуполь — Київ, які відправляються зі станцій Дніпро та Кам’янське після 19:00, прослідують зміненим маршрутом через Запоріжжя, Кривий Ріг, П'ятихатки, а далі діючим маршрутом. Час відправлення поїздів з Дніпра 00:35. Орієнтовна затримка в дорозі — до 3 годин.

Поїзд №69 Маріуполь — Львів відправиться з Дніпра із затримкою орієнтовно 2 години. До поїзда будуть підвезені пасажири зі станції Кам’янське.

Також частину пасажирів зі станції Кам’янське Укрзалізниця підвозить автотранспортом до Запоріжжя.

Що передувало: В ніч на 6 лютого на перегоні Верхньодніпровськ-Воскобійня у Дніпропетровській області сталося сходження з рейок 8 вантажних вагонів.