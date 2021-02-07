SpaceX готує ще один рекордний запуск

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX планує незабаром вивести на орбіту Землі 19-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіту вантаж доставить ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала сім подібних місій.

Джерело: SpaceX в Twitter. Видання Everyday Astronaut

Деталі: За останніми повідомленнями SpaceX, запуск супутників Starlink має відбутися "не раніше 7 лютого о 4:31 за часом Східного узбережжя США (11:31 за Києвом)".

Запуск ракети-носія Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту, заплановано з комплексу 39A (LC-39A) Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида. Це 109-й запуск ракет покоління Falcon.

Через 8 хвилин після запуску, заплановане повернення багаторазової частини ракети-носія Falcon 9 на безпілотну платформу "Just Read the Instructions" в Атлантичному океані.

Довідка: Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска використовуватиме по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів.

Компанія Ілона Маска – світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх понад 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.

Ракета Falcon 9, яка і використовується для доставки супутників системи Starlink на орбіту, за один виліт може доставити максимум 60 апаратів. Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель компанії Маска — Starship.

Що передувало:

20 січня SpaceX доставила на орбіту Землі 17-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала сім подібних місій.

24 січня SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики. Загальна маса 143 апаратів від 30 клієнтів SpaceX понад п'ять тонн.

4 лютого компанія Маска доставила на орбіту 18-ту партію інтернет-супутників системи Starlink.

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