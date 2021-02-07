SpaceX готує ще один рекордний запуск
Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX планує незабаром вивести на орбіту Землі 19-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіту вантаж доставить ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала сім подібних місій.
Джерело: SpaceX в Twitter. Видання Everyday Astronaut
Деталі: За останніми повідомленнями SpaceX, запуск супутників Starlink має відбутися "не раніше 7 лютого о 4:31 за часом Східного узбережжя США (11:31 за Києвом)".
Запуск ракети-носія Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту, заплановано з комплексу 39A (LC-39A) Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида. Це 109-й запуск ракет покоління Falcon.
Через 8 хвилин після запуску, заплановане повернення багаторазової частини ракети-носія Falcon 9 на безпілотну платформу "Just Read the Instructions" в Атлантичному океані.
Довідка: Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска використовуватиме по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів.
Компанія Ілона Маска – світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх понад 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.
Ракета Falcon 9, яка і використовується для доставки супутників системи Starlink на орбіту, за один виліт може доставити максимум 60 апаратів. Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель компанії Маска — Starship.
Що передувало:
- 20 січня SpaceX доставила на орбіту Землі 17-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала сім подібних місій.
- 24 січня SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики. Загальна маса 143 апаратів від 30 клієнтів SpaceX понад п'ять тонн.
- 4 лютого компанія Маска доставила на орбіту 18-ту партію інтернет-супутників системи Starlink.
Читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb
Нагадаємо:
- Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.
- За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж той, що пропонують провайдери.
- Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX провела остаточні передстартові випробування 9-го прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship і вже більше тижня чекає дозволу на запуск. Він може відбутися вже 1 лютого.
- 25 листопада одна й та сама ракета SpaceX всьоме доставила вантаж на орбіту; 13 грудня ще одна багаторазова ракета-носій Falcon 9 всьоме полетіла (і повернулась) на орбіту Землі.
- SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink.
- За даними Bloomberg, Ілон Маск 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля.