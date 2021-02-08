Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Поза чергою можуть вакцинувати Зеленського, Шмигаля та інших "авторитетів" - МОЗ

Понеділок, 8 лютого 2021, 15:47
Українська правда

Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість внести зміни до національного плану вакцинації від коронавірусу, щоб швидше щепити не лише президента, прем’єра та очільника МОЗ, а й "суспільних авторитетів".

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на форумі з питань коронавірусу у Києві

Пряма мова: "Ми допускаємо не вакцинацію поза чергою… Ми допускаємо внесення змін до національного плану вакцинації, щоб показати безпечність вакцини, якою ми будемо вакцинувати громадян. Для цього потрібна довіра людей...

Така довіра виникає в людей, наприклад, якщо міністр охорони здоров’я говорить, що треба вакцинуватися або президент. Так сталось, що я і Володимир Олександрович не належимо до жодної групи ризику, тому припадаємо на п'ятий етап (як головнокомандувач президент потрапляє у другу чергу вакцинації, разом з військовими – УП).

Але щоб довести (безпечність вакцин – ред.)… По такому шляху ідуть різні країни світу, коли вакцинуються перші особи держави. В тому числі, тут можуть бути люди, які є авторитетами в суспільстві.

На цьому тижні, думаю, ми вже визначимось, і за потреби ми внесемо відповідні зміни з такою певною кількістю людей, які можуть власним прикладом довести безпечність вакцини. Як наслідок, збільшиться кількість людей, які готові до безкоштовної вакцинації".

Деталі: Станом на 8 лютого остаточного рішення щодо змін у порядку вакцинації ще немає.

Раніше Степанов уже говорив про можливість щеплення президента й прем'єра поза ухваленим календарним планом вакцинації населення, за яким першочергово вакцинують вразливі та суспільно важливі групи населення. 

Передісторія:

  • 2 лютого в ефірі "1+1" Максим Степанов заявив, що для популяризації щеплення від коронавірусу МОЗ планує внести зміни до плану вакцинації й забезпечити щепленням президента, прем’єра та, власне, самого Степанова.
  • Президент Володимир Зеленський 8 лютого заявив, що готовий вакцинуватися серед перших і навіть на камеру, щоб довести безпечність щеплень. 
  • Відповідно до опитування групи "Рейтинг", наприкінці листопада 2020 року 55% українців готові були зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною, а в середині січня 2021 року таких було вже 43%.

Читайте також: Вакцина від COVID-19. Скільки коштує, коли з'явиться в Україні і чому СБУ вже розслідує контрабанду

Ольга Кириленко, УП
Теми: вакцинаціяСтепановЗеленськийШмигаль


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Поза чергою можуть вакцинувати Зеленського, Шмигаля та інших "авторитетів" - МОЗ

відео"Кримська дача" Путіна: паркан у 6 метрів, охоронна зона й закритий пляж

Поблизу Лаври прорвало трубу: більше 80 будинків у центрі Києва без тепла і води

Зеленський про вакцину з РФ: Хай своє населення спочатку вакцинують, а українці – не кролики

У 5 областях обмежать рух на дорогах через снігопади

У Латвії заборонили телеканал "Россия РТР" за мову ненависті щодо України

Усі новини...
вакцинація
Зеленський про вакцину з РФ: Хай своє населення спочатку вакцинують, а українці – не кролики
Українці на окупованих територіях у третій черзі вакцинації – Ляшко
Зеленський як Елвіс Преслі: посол ЄС в Україні розповів про важливість вакцинації відомих осіб
Останні новини
16:51
Викладачку, яка назвала закон про мову "опухлим лімфовузлом", відсторонили від викладання
16:41
В КС скаржаться, що без Тупицького не можуть отримувати зарплати
16:20
Вовка не змогли доставити в суд: не знайшли
16:13
Байден повертає США до Ради ООН з прав людини, з якої вийшов Трамп
16:01
Киянам обіцяють хуртовини і снігопади, просять залишити машини вдома
15:47
Поза чергою можуть вакцинувати Зеленського, Шмигаля та інших "авторитетів"
15:38
У Росії забрали право приймати Чемпіонат світу з боротьби через санкції
15:30
НАБУ втретє просить офіс Венедіктової віддати справу Татарова
15:29
Біткоїн оновив історичний максимум після купівлі Tesla криптовалюти на 1,5 млрд доларів
15:20
ЄС, Британія, США та Україна проведуть відеозустріч з командою Навального
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!