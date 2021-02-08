Поза чергою можуть вакцинувати Зеленського, Шмигаля та інших "авторитетів" - МОЗ

Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість внести зміни до національного плану вакцинації від коронавірусу, щоб швидше щепити не лише президента, прем’єра та очільника МОЗ, а й "суспільних авторитетів".

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на форумі з питань коронавірусу у Києві

Пряма мова: "Ми допускаємо не вакцинацію поза чергою… Ми допускаємо внесення змін до національного плану вакцинації, щоб показати безпечність вакцини, якою ми будемо вакцинувати громадян. Для цього потрібна довіра людей...

Така довіра виникає в людей, наприклад, якщо міністр охорони здоров’я говорить, що треба вакцинуватися або президент. Так сталось, що я і Володимир Олександрович не належимо до жодної групи ризику, тому припадаємо на п'ятий етап (як головнокомандувач президент потрапляє у другу чергу вакцинації, разом з військовими – УП).

Але щоб довести (безпечність вакцин – ред.)… По такому шляху ідуть різні країни світу, коли вакцинуються перші особи держави. В тому числі, тут можуть бути люди, які є авторитетами в суспільстві.

На цьому тижні, думаю, ми вже визначимось, і за потреби ми внесемо відповідні зміни з такою певною кількістю людей, які можуть власним прикладом довести безпечність вакцини. Як наслідок, збільшиться кількість людей, які готові до безкоштовної вакцинації".

Деталі: Станом на 8 лютого остаточного рішення щодо змін у порядку вакцинації ще немає.

Раніше Степанов уже говорив про можливість щеплення президента й прем'єра поза ухваленим календарним планом вакцинації населення, за яким першочергово вакцинують вразливі та суспільно важливі групи населення.

Передісторія:

2 лютого в ефірі "1+1" Максим Степанов заявив, що для популяризації щеплення від коронавірусу МОЗ планує внести зміни до плану вакцинації й забезпечити щепленням президента, прем’єра та, власне, самого Степанова.

Президент Володимир Зеленський 8 лютого заявив, що готовий вакцинуватися серед перших і навіть на камеру, щоб довести безпечність щеплень.

Відповідно до опитування групи "Рейтинг", наприкінці листопада 2020 року 55% українців готові були зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною, а в середині січня 2021 року таких було вже 43%.

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