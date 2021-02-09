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Посол України в Грузії поскаржився, що заяви Саакашвілі шкодять двостороннім відносинам

Вівторок, 9 лютого 2021, 19:23

Посол України у Грузії Ігор Долгов висловив жаль з приводу того, що висловлювання експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі ускладнюють двосторонні відносини. 

Як повідомляє грузинське видання Interpress, про це він сказав у коментарі після зустрічі в МЗС, пише "Європейська правда".

"На жаль, заклики колишнього президента Грузії не допомагають нам розбудовувати атмосферу довіри між нашими країнами і розвивати двосторонні відносини й стратегічне партнерство. Звісно, як окрема особа, він має право висловлювати свою позицію. Проте зараз ситуація з парламентом (у Грузії після виборів - Ред.) більш-менш стабілізувалася і в центрі уваги є інші, важливіші питання", - зазначив Ігор Долгов. 

Він висловив сподівання, що "окрема думка окремої особи" не зашкодить дружбі між Україною та Грузією.

"Ми потребуємо сильної та згуртованої Грузії як стратегічного партнера. У наших спільних інтересах - бути сильними і надійними одне для одного", - зазначив посол. 

Нагадаємо, після 1-го туру парламентських виборів у Грузії низка опозиційних партій, серед яких і "Єдиний національний рух" Саакашвілі, заявили про масові фальсифікації та відмовилися від участі в другому турі та від місць у парламенті, вимагаючи перевиборів. Якби жодна зі сторін не пішла на поступки, Грузія вперше з комуністичних часів могла отримати однопартійний парламент.

Проте у підсумку деякі депутати з опозиційних партій погодились увійти до парламенту (детальніше про це у статті: Нова поразка Саакашвілі: чому не спрацював ультиматум грузинської опозиції).

Нагадаємо, між Україною та Грузією неодноразово виникала напруга через заяви експрезидента, пов'язані з політичним життям Грузії, а також його призначення на посаду голови виконавчого комітету Ради реформ. 

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у зв'язку з цим наголошував, що Михеїл Саакашвілі у своїх коментарях щодо ситуації в Грузії не представляє позицію України.

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