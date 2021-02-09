Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Посол Украины в Грузии пожаловался, что заявления Саакашвили вредят двусторонним отношениям

Вторник, 9 февраля 2021, 20:23

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов выразил сожаление по поводу того, что высказывания експрезидента Грузии Михеила Саакашвили усложняют двусторонние отношения.

Как сообщает грузинское издание Interpress, об этом он сказал в комментарии после встречи в МИД, пишет "Европейская правда".

"К сожалению, призывы бывшего президента Грузии не помогают нам развивать атмосферу доверия между нашими странами и развивать двусторонние отношения и стратегическое партнерство. Конечно, как отдельное лицо, он имеет право высказывать свою позицию. Однако сейчас ситуация с парламентом (в Грузии после выборов - Ред .) более-менее стабилизировалась и в центре внимания есть другие, более важные вопросы", - отметил Игорь Долгов.

Он выразил надежду, что "особое мнение отдельного лица" не повредит дружбе между Украиной и Грузией.

"Мы нуждаемся в сильной и сплоченной Грузии как стратегическом партнере. В наших общих интересах - быть сильными и надежными друг для друга", - отметил посол.

Напомним, после 1-го тура парламентских выборов в Грузии ряд оппозиционных партий, среди которых и "Единое национальное движение" Саакашвили, заявили о массовых фальсификациях и отказались от участия во втором туре и от мест в парламенте, требуя перевыборов. Если бы одна из сторон не пошла на уступки, Грузия впервые с коммунистических времен могла получить однопартийный парламент.

Однако в итоге некоторые депутаты из оппозиционных партий согласились войти в парламент (подробнее об этом в статье Новое поражение Саакашвили: почему не сработал ультиматум грузинской оппозиции).

Напомним, между Украиной и Грузией неоднократно возникало напряжение из-за заявлений экс-президента, связанных с политической жизнью Грузии, а также его назначением на должность председателя исполнительного комитета Совета реформ в Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в связи с этим отмечал, что Михеил Саакашвили в своих комментариях относительно ситуации в Грузии не представляет позицию Украины.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 9 февраля: свежие президентские рейтинги, иск Коломойского против США

Коломойский подает иск против США на $23 млн – СМИ

Украина хочет получить ПДЧ вместе с Грузией – Шмыгаль

Столтенберг ответил Зеленскому, почему Украина еще не в НАТО

Кабмин смягчил карантин для массовых мероприятий

Почти 30 газсбытов снизили до 7 гривен и январский тариф

Все новости...
Последние новости
21:57
"Лекхим" подала заявку на регистрацию китайской вакцины в Украине
21:40
Первый арабский космический аппарат успешно достиг орбиты Марса
21:29
Новости 9 февраля: свежие президентские рейтинги, иск Коломойского против США
21:21
Саакашвили назвал коррупционером посла Украины в Грузии, который его раскритиковал
21:05
НБУ возобновляет стресс-тестирование банков
20:49
Притула не попал в новый состав политсовета "Голоса"
20:46
Довыборы в Раду: На округе со Звиробий зарегистрировался экс-владелец "Буковеля" Шевченко
20:30
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару
20:23
Посол Украины в Грузии пожаловался, что заявления Саакашвили вредят двусторонним отношениям
20:10
Запасы угля на ТЭС на 43% меньше минимальной нормы
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!