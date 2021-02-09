Посол Украины в Грузии пожаловался, что заявления Саакашвили вредят двусторонним отношениям

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов выразил сожаление по поводу того, что высказывания експрезидента Грузии Михеила Саакашвили усложняют двусторонние отношения.

Как сообщает грузинское издание Interpress, об этом он сказал в комментарии после встречи в МИД, пишет "Европейская правда".

"К сожалению, призывы бывшего президента Грузии не помогают нам развивать атмосферу доверия между нашими странами и развивать двусторонние отношения и стратегическое партнерство. Конечно, как отдельное лицо, он имеет право высказывать свою позицию. Однако сейчас ситуация с парламентом (в Грузии после выборов - Ред .) более-менее стабилизировалась и в центре внимания есть другие, более важные вопросы", - отметил Игорь Долгов.

Он выразил надежду, что "особое мнение отдельного лица" не повредит дружбе между Украиной и Грузией.

"Мы нуждаемся в сильной и сплоченной Грузии как стратегическом партнере. В наших общих интересах - быть сильными и надежными друг для друга", - отметил посол.

Напомним, после 1-го тура парламентских выборов в Грузии ряд оппозиционных партий, среди которых и "Единое национальное движение" Саакашвили, заявили о массовых фальсификациях и отказались от участия во втором туре и от мест в парламенте, требуя перевыборов. Если бы одна из сторон не пошла на уступки, Грузия впервые с коммунистических времен могла получить однопартийный парламент.

Однако в итоге некоторые депутаты из оппозиционных партий согласились войти в парламент (подробнее об этом в статье Новое поражение Саакашвили: почему не сработал ультиматум грузинской оппозиции).

Напомним, между Украиной и Грузией неоднократно возникало напряжение из-за заявлений экс-президента, связанных с политической жизнью Грузии, а также его назначением на должность председателя исполнительного комитета Совета реформ в Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в связи с этим отмечал, что Михеил Саакашвили в своих комментариях относительно ситуации в Грузии не представляет позицию Украины.