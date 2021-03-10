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З’їзд суддів обрав четвертого члена ВРП за своєю квотою

Середа, 10 березня 2021, 14:37

Делегати XVIII чергового з'їзду суддів обрали суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Інну Плахтій членом Вищої ради правосуддя, це четвертий член ВРП, обраний за квотою з'їзду суддів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Плахтій обрано членом ВРП терміном на чотири роки, як і раніше було обрано з'їздом троє членів ВРП. Вона склала присягу перед делегатами з'їзду.

Знати більше: Хто рветься до Вищої ради правосуддя

Передісторія: 

  • 9 березня декілька сотень людей зібрались біля "Президент готелю" у центрі Києва, протестуючи проти з’їзду суддів. Акцію назвали "Ні з’їзду суддівської нечесті", серед організаторів були "Автомайдан" і "Центр протидії корупції". У ЦПК виступили проти обрання членів ВРП і за її реформування.
  • Рада суддів переносила місце проведення XVIII з'їду суддів України з приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв до "Президент Готелю" у Києві.
  • Посли країн "Групи семи" закликали відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду до встановлення прозорих процесів відбору.

Теми: судВРП


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