З’їзд суддів обрав четвертого члена ВРП за своєю квотою

Делегати XVIII чергового з'їзду суддів обрали суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Інну Плахтій членом Вищої ради правосуддя, це четвертий член ВРП, обраний за квотою з'їзду суддів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Плахтій обрано членом ВРП терміном на чотири роки, як і раніше було обрано з'їздом троє членів ВРП. Вона склала присягу перед делегатами з'їзду.

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