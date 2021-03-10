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З’їзд суддів обрав четвертого члена ВРП за своєю квотою

Середа, 10 березня 2021, 13:37
З’їзд суддів обрав четвертого члена ВРП за своєю квотою

Делегати XVIII чергового з'їзду суддів обрали суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Інну Плахтій членом Вищої ради правосуддя, це четвертий член ВРП, обраний за квотою з'їзду суддів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Плахтій обрано членом ВРП терміном на чотири роки, як і раніше було обрано з'їздом троє членів ВРП. Вона склала присягу перед делегатами з'їзду.

Знати більше: Хто рветься до Вищої ради правосуддя

Передісторія: 

  • 9 березня декілька сотень людей зібрались біля "Президент готелю" у центрі Києва, протестуючи проти з’їзду суддів. Акцію назвали "Ні з’їзду суддівської нечесті", серед організаторів були "Автомайдан" і "Центр протидії корупції". У ЦПК виступили проти обрання членів ВРП і за її реформування.
  • Рада суддів переносила місце проведення XVIII з'їду суддів України з приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв до "Президент Готелю" у Києві.
  • Посли країн "Групи семи" закликали відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду до встановлення прозорих процесів відбору.

Теми: судВРП
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