З’їзд суддів обрав четвертого члена ВРП за своєю квотою
Середа, 10 березня 2021, 14:37
Делегати XVIII чергового з'їзду суддів обрали суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Інну Плахтій членом Вищої ради правосуддя, це четвертий член ВРП, обраний за квотою з'їзду суддів.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Плахтій обрано членом ВРП терміном на чотири роки, як і раніше було обрано з'їздом троє членів ВРП. Вона склала присягу перед делегатами з'їзду.
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Передісторія:
- 9 березня декілька сотень людей зібрались біля "Президент готелю" у центрі Києва, протестуючи проти з’їзду суддів. Акцію назвали "Ні з’їзду суддівської нечесті", серед організаторів були "Автомайдан" і "Центр протидії корупції". У ЦПК виступили проти обрання членів ВРП і за її реформування.
- Рада суддів переносила місце проведення XVIII з'їду суддів України з приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв до "Президент Готелю" у Києві.
- Посли країн "Групи семи" закликали відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду до встановлення прозорих процесів відбору.