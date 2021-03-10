Съезд судей избрал четвертого члена ВСП по своей квоте
Среда, 10 марта 2021, 13:37
Делегаты XVIII очередного съезда судей избрали судью Луцкого горрайонного суда Волынской области Инну Плахтий членом Высшего совета правосудия, это четвертый член ВСП, избранный по квоте съезда судей.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Детали: Плахтий избрана членом ВСП сроком на четыре года, как и ранее избранные съездом трое членов ВСП. Она приняла присягу перед делегатами съезда.
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Предыстория:
- 9 марта несколько сотен человек собрались у "Президент отеля" в центре Киева, протестуя против съезда судей. Акцию назвали "Нет съезду судейской нечести", среди организаторов были "Автомайдан" и "Центр противодействия коррупции". В ЦПК выступили против избрания членов ВСП и за его реформирование.
- Совет судей переносил место проведения XVIII съезда судей Украины из помещения Международного центра культуры и искусств в "Президент Отель" в Киеве.
- Послы стран "Группы семи" призывали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления прозрачных процессов отбора.