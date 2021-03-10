Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Съезд судей избрал четвертого члена ВСП по своей квоте

Среда, 10 марта 2021, 13:37
Съезд судей избрал четвертого члена ВСП по своей квоте

Делегаты XVIII очередного съезда судей избрали судью Луцкого горрайонного суда Волынской области Инну Плахтий членом Высшего совета правосудия, это четвертый член ВСП, избранный по квоте съезда судей.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Плахтий избрана членом ВСП сроком на четыре года, как и ранее избранные съездом трое членов ВСП. Она приняла присягу перед делегатами съезда.

Знать больше: Кто рвется в Высший совет правосудия

Предыстория:

  • 9 марта несколько сотен человек собрались у "Президент отеля" в центре Киева, протестуя против съезда судей. Акцию назвали "Нет съезду судейской нечести",  среди организаторов были "Автомайдан" и "Центр противодействия коррупции". В ЦПК выступили против избрания членов ВСП и за его реформирование.
  • Совет судей переносил место проведения XVIII съезда судей Украины из помещения Международного центра культуры и искусств в "Президент Отель" в Киеве.
  • Послы стран "Группы семи" призывали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления прозрачных процессов отбора.

Темы: судВСП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
суд
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Последние новости
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
Все новости...
Реклама: