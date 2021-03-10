Съезд судей избрал четвертого члена ВСП по своей квоте

Делегаты XVIII очередного съезда судей избрали судью Луцкого горрайонного суда Волынской области Инну Плахтий членом Высшего совета правосудия, это четвертый член ВСП, избранный по квоте съезда судей.

Источник: "Интерфакс-Украина"



Детали: Плахтий избрана членом ВСП сроком на четыре года, как и ранее избранные съездом трое членов ВСП. Она приняла присягу перед делегатами съезда.

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