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Съезд судей избрал четвертого члена ВСП по своей квоте

Среда, 10 марта 2021, 14:37

Делегаты XVIII очередного съезда судей избрали судью Луцкого горрайонного суда Волынской области Инну Плахтий членом Высшего совета правосудия, это четвертый член ВСП, избранный по квоте съезда судей.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Плахтий избрана членом ВСП сроком на четыре года, как и ранее избранные съездом трое членов ВСП. Она приняла присягу перед делегатами съезда.

Знать больше: Кто рвется в Высший совет правосудия

Предыстория:

  • 9 марта несколько сотен человек собрались у "Президент отеля" в центре Киева, протестуя против съезда судей. Акцию назвали "Нет съезду судейской нечести",  среди организаторов были "Автомайдан" и "Центр противодействия коррупции". В ЦПК выступили против избрания членов ВСП и за его реформирование.
  • Совет судей переносил место проведения XVIII съезда судей Украины из помещения Международного центра культуры и искусств в "Президент Отель" в Киеве.
  • Послы стран "Группы семи" призывали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления прозрачных процессов отбора.

Темы: судВСП


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