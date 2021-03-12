Действующий заместитель секретаря СНБО помогал писать "Харьковские соглашения"
Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко принимал участие в подготовке Харьковских соглашений.
Источник: сайт СНБО, hromadske
Детали: С 26 февраля 2010 по 5 марта 2014 года Демченко был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел.
Отмечается, что он как заместитель министра готовил и согласовывал текст Харьковских соглашений.
Справка: Соглашение фактически не давали никакого снижения цены на газ. Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1000 кубических метров для Украины составляла 179,5 доллара США, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара США.
Также соглашением продолжался срок пребывания российского флота в Крыму.
Что было раньше: Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить, было ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами в 2010 году "Харьковских соглашений".
В июле 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Демченко своим советником. Ранее он был советником пятого президента Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко, а также замруководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.
На должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко назначил президент Зеленский указом в июне 2020 года.
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Предыстория:
- В 2010 году тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, которое предусматривало, что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ, за что Москва давала Киеву 100 долларов скидки на газ.
- На рассмотрение парламента ратификация "Харьковских соглашений" было вынесено 27 апреля 2010 года, и это заседание стало одним из самых скандальных в украинской истории.