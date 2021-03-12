Действующий заместитель секретаря СНБО помогал писать "Харьковские соглашения"

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко принимал участие в подготовке Харьковских соглашений.

Источник: сайт СНБО, hromadske

Детали: С 26 февраля 2010 по 5 марта 2014 года Демченко был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел.

Отмечается, что он как заместитель министра готовил и согласовывал текст Харьковских соглашений.

Справка: Соглашение фактически не давали никакого снижения цены на газ. Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1000 кубических метров для Украины составляла 179,5 доллара США, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара США.

Также соглашением продолжался срок пребывания российского флота в Крыму.

Что было раньше: Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить, было ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами в 2010 году "Харьковских соглашений".

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