Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дубінського можуть виключити з партії найближчим часом – Корнієнко

Неділя, 14 березня 2021, 16:36
Олександр Корнієнко, фото Дмитра Ларіна, УП

Партія "Слуга народу" може найближчим часом розглянути питання про виключення нардепа Олександра Дубінського зі свого складу.

Джерело: голова політсили Олександр Корнієнко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю

Пряма мова: "Є всі шанси, що це питання розглянемо найближчим часом. Виключає з партії її голова".

Деталі: Згідно з новою редакцією статуту партії "Слуга народу", її голова може за власною ініціативою або за поданням структурного утворення політсили прийняти рішення про виключення з членів партії.

Підставою для такого рішення можуть бути, зокрема, невизнання або невиконання членом партії її програми і статуту, невиконання статутних обов'язків, рішень і розпоряджень вищих керівних органів партії, членство в іншій партії, а також вчинення дій, які дискредитує партію або завдають їй шкоди.

Як пояснив Корнієнко, у випадку з Дубінським приводом для його виключення зі "Слуги народу" є порушення статуту "через проведення "своїх" конференцій і непокору керівним органам партії".

При цьому керівник партії підкреслив, що оскільки 14 березня конференція Київської обласної партійної організації "Слуги народу" вирішила, що Дубінський більше не є її головою, то "всі його подальші дії зі скликання рад і конференцій будуть нелегітимними з точки зору статуту партії і можуть бути оскаржені в суді".

За словами Корнієнка, конференція Київської обласної партійної організації відбулася відповідно до нового статуту.

Пряма мова: "Незважаючи на те, що він (статут – ред.) іще не зареєстрований у Мін'юсті, він починає діяти з моменту його прийняття на з'їзді. Дубінський визнав дію нового статуту, публічно погодившись із тим, що він є членом Національної ради громад".

Деталі: Згідно з новим статутом, голова партії може скликати конференцію за погодженням з керівниками політради і Нацради громад, що і було зроблено на вимогу членів обласної партійної організації. За словами Корнієнка, на конференцію зібралися 15 з 25-ти осіб, закріплених за Київським обласним центром, був кворум, тому конференція легітимна.

Разом з тим, голова партії "Слуга народу" уточнив, що протягом 10 днів новий статут буде відправлений на реєстрацію, але за реєстрами в цей період головою Київської обласної організації залишається Дубінський.

Пряма мова: "Ми сподіваємося, що він не буде здійснювати протиправних дій. З точки зору вищих керівних органів партії для нас єдиним керівником Київської обласної організації є Андрій Мотовиловець і з ним буде налагоджуватися взаємодія".

Що передувало: Під час конференції осередку партії "Слуга народу" у неділю Дубінського позбавили посади очільника Київської обласної організації політсили. Замість нього керівником облорганізації Київщини відтепер буде Андрій Мотовиловець.

Дубінський назвав ініціаторів такого рішення "аферистами і шахраями" та виклав відео "альтернативного" недільного засідання, на якому був присутній разом з трьома однодумцями.

13 березня Дубінський увійшов до нового керівного органу партії, Національної ради громад, як голова київського обласного осередку. 

Перед цим голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що не має претензій до Дубінського для його виключення з партії.

Передісторія:

Теми: ДубінськийСлуга народу


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Біля Південного поранено українського бійця

фотоЧоловік знеструмив селище стріляниною з автомата: хотів феєрверків

Рада може наступного тижня скасувати перехід на літній час

Дубінського можуть виключити з партії найближчим часом – Корнієнко

Ірландія призупинила використання вакцини AstraZeneca

фотоУ Криму майже висохло велике прісноводне озеро

Усі новини...
Дубінський
Дубінський відреагував на виключення з керівного складу "Слуги народу"
Дубінського зняли з посади голови київського обласного осередку "Слуги народу"
"Слуги народу" Київщини проти призначення Дубінського у керівний орган партії
Останні новини
18:35
Президентка Молдови пропонує надзвичайний стан на два тижні
18:12
Біля Південного поранено українського бійця
17:52
фотоЧоловік знеструмив селище стріляниною з автомата: хотів феєрверків
17:31
Пандемія обійшлася економіці Німеччини у 250 мільярдів євро
17:12
Рада може наступного тижня скасувати перехід на літній час
16:56
У Франції понад 5 млн осіб отримали першу дозу вакцини
16:36
Дубінського можуть виключити з партії найближчим часом – Корнієнко
16:14
фотоУ Києві відзначили День добровольця
15:59
У Єврокомісії визнали помилки під час замовлення вакцин від коронавірусу
15:56
фотоУ День добровольця в Дніпрі провели марш, у Запоріжжі – атопробіг
Усі новини...