Дубінського можуть виключити з партії найближчим часом – Корнієнко

Партія "Слуга народу" може найближчим часом розглянути питання про виключення нардепа Олександра Дубінського зі свого складу.

Джерело: голова політсили Олександр Корнієнко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю

Пряма мова: "Є всі шанси, що це питання розглянемо найближчим часом. Виключає з партії її голова".

Деталі: Згідно з новою редакцією статуту партії "Слуга народу", її голова може за власною ініціативою або за поданням структурного утворення політсили прийняти рішення про виключення з членів партії.

Підставою для такого рішення можуть бути, зокрема, невизнання або невиконання членом партії її програми і статуту, невиконання статутних обов'язків, рішень і розпоряджень вищих керівних органів партії, членство в іншій партії, а також вчинення дій, які дискредитує партію або завдають їй шкоди.

Як пояснив Корнієнко, у випадку з Дубінським приводом для його виключення зі "Слуги народу" є порушення статуту "через проведення "своїх" конференцій і непокору керівним органам партії".

При цьому керівник партії підкреслив, що оскільки 14 березня конференція Київської обласної партійної організації "Слуги народу" вирішила, що Дубінський більше не є її головою, то "всі його подальші дії зі скликання рад і конференцій будуть нелегітимними з точки зору статуту партії і можуть бути оскаржені в суді".

За словами Корнієнка, конференція Київської обласної партійної організації відбулася відповідно до нового статуту.

Пряма мова: "Незважаючи на те, що він (статут – ред.) іще не зареєстрований у Мін'юсті, він починає діяти з моменту його прийняття на з'їзді. Дубінський визнав дію нового статуту, публічно погодившись із тим, що він є членом Національної ради громад".

Деталі: Згідно з новим статутом, голова партії може скликати конференцію за погодженням з керівниками політради і Нацради громад, що і було зроблено на вимогу членів обласної партійної організації. За словами Корнієнка, на конференцію зібралися 15 з 25-ти осіб, закріплених за Київським обласним центром, був кворум, тому конференція легітимна.

Разом з тим, голова партії "Слуга народу" уточнив, що протягом 10 днів новий статут буде відправлений на реєстрацію, але за реєстрами в цей період головою Київської обласної організації залишається Дубінський.

Пряма мова: "Ми сподіваємося, що він не буде здійснювати протиправних дій. З точки зору вищих керівних органів партії для нас єдиним керівником Київської обласної організації є Андрій Мотовиловець і з ним буде налагоджуватися взаємодія".

Що передувало: Під час конференції осередку партії "Слуга народу" у неділю Дубінського позбавили посади очільника Київської обласної організації політсили. Замість нього керівником облорганізації Київщини відтепер буде Андрій Мотовиловець.

Дубінський назвав ініціаторів такого рішення "аферистами і шахраями" та виклав відео "альтернативного" недільного засідання, на якому був присутній разом з трьома однодумцями.

13 березня Дубінський увійшов до нового керівного органу партії, Національної ради громад, як голова київського обласного осередку.

Перед цим голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що не має претензій до Дубінського для його виключення з партії.

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