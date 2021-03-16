Справа Харківських угод: СБУ обшукала Верховну Раду, РНБО і Кабінет міністрів

Служба безпеки України провела обшуки у структурах, які були залучені до підготовки та ратифікації "Харківських угод".

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: Зазначається, що слідчі провели обшуки в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих "Харківських угод" з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Серед іншого, обшуки проводилися у: Верховній Раді, зокрема її комітетах, головному науково-експертному управлінні ВРУ, Раді національної безпеки і оборони України, Міністерстві закордонних справ, Кабінеті міністрів (спільно з Державним бюро розслідувань).

Під час вказаних слідчих дій, за словами спецслужби, відшукано документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання та прийняття вказаних документів усвідомлювало їх наслідки.

Зокрема, щодо збільшення кількості особового складу військових формувань та спеціальних служб Російської Федерації, які в подальшому брали участь в анексії Криму та завдання шкоди економічним інтересам.